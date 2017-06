Empossado novo comandante-geral dos Bombeiros

Em solenidade na sede da corporação, Fernando Pimentel destacou investimentos na área da segurança pública

BELO HORIZONTE – O governador Fernando Pimentel deu posse nesta terça-feira (6), em Belo Horizonte, ao novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o coronel BM Cláudio Roberto de Souza. Ele substitui o coronel Luiz Henrique Gualberto, que ocupava o cargo desde janeiro de 2015.

Pimentel destacou a simpatia que a corporação tem junto à população mineira e renovou o compromisso com a segurança pública no estado. “O compromisso do nosso governo desde o primeiro dia, e eu quero renová-lo aqui, é de fortalecer a corporação. É de dar a essa corporação condições de continuar prestando esses serviços”, afirmou, lembrando que “ainda que com grandes dificuldades financeiras e orçamentárias, continuamos priorizando e dando todo o apoio à área de segurança e, em especial, àquela que é coberta pela atuação sempre eficiente do Bombeiro Militar de Minas Gerais”, disse.

O governador lembrou investimentos recentes para a melhoria da estrutura do Corpo de Bombeiros. “Nós temos hoje 500 novos soldados em formação na Academia do Bombeiro Militar, além da nova Academia que nós inauguramos no nosso mandato. Entregamos, desde 2015 até aqui, mais de 200 novas viaturas, inauguramos novos pelotões, como em Caratinga e Leopoldina, e continuamos planejando novas iniciativas”, disse.

Em seu discurso, o novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Cláudio Roberto Souza, afirmou que a corporação não medirá esforços para atender às demandas da população de Minas Gerais. “A instituição seguirá firme a sua missão maior de ser o braço forte do governo do Estado, no apoio à população mineira nos momentos mais críticos e de sofrimento. E, para que essa meta seja atingida, buscaremos a integração com todos os demais órgãos do Estado, sempre com uma gestão firme, racional e eficiente”, afirmou.

INVESTIMENTO

Desde 2015, o Governo de Minas Gerais tem adotado uma estratégia de regionalização de suas ações por meio da divisão do Estado em 17 Territórios de Desenvolvimento. No caso do Corpo de Bombeiros, a estratégia de reestruturação e reorganização de pessoal resultou na inauguração de comandos operacionais em Montes Claros, Governador Valadares e Poços de Caldas.

Além disso, foram inaugurados pelotões em Caratinga, Leopoldina, Extrema e Paracatu. Outra ação foi elevar as Companhias de Alfenas, Araguari, Conselheiro Lafaiete, Diamantina, Lavras e Pará de Minas a Companhias Independentes, o que garante maior autonomia administrativa, aumento do número de militares e de recursos. O Governo do Estado também entregou 209 viaturas e duas aeronaves de combate e salvamento à corporação, além de ter criado a Unidade Aérea de Varginha.

Também compareceram ao evento o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes, o procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet; o comandante-geral da Polícia Militar, Helbert Figueiró de Lourdes; o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, João Octacílio Silva Neto, o general da divisão Henrique Martins, da 4ª Região Militar do Exército, os secretários de Estado de Governo, Odair Cunha, de Segurança Pública, Sérgio Menezes, de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães, de Casa Civil e Relações Institucionais, Marco Antônio Teixeira, de Transportes e Obras Públicas, Murilo Valadares, além dos deputados estaduais Coronel Piccinini, Dirceu Ribeiro e Cabo Júlio.