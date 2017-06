Santa Barbara do Leste: Dentista visita escolas para analisar saúde bucal dos alunos

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Os alunos da Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes II estão participando desde a última segunda-feira (5) da Semana de Prevenção em Saúde Oral e Levantamento Epidemiológico, promovida pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde.

Profissionais que atendem no PSF da cidade estão desenvolvendo trabalho preventivo com todos os estudantes da instituição. De acordo com a dentista Cláudia Siqueira, o trabalho consiste na escovação, aplicação de flúor, exame bucal e realização de palestras em todas as salas, “onde busca-se conscientizar os alunos sobre a importância do cuidado constante com os dentes”.

Segundo a dentista, após a realização do exame, são agendadas consultas no PSF José Ferreira Maia para os estudantes que necessitam de atendimento especializado. Cláudia Siqueira ressaltou que já está sendo preparado um cronograma para que esse projeto seja estendido a todas as escolas da rede municipal de ensino.