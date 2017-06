Ubaporanga realiza 1ª Conferência da Saúde da Mulher

UBAPORANGA – Na tarde da última sexta-feira (2), a Prefeitura de Ubaporanga realizou a 1ª Conferência da Saúde da Mulher, seguindo a convocação do Conselho Nacional de Saúde. Organizado pela Secretaria de Saúde, o encontro foi um grande sucesso, entre a população, os profissionais das secretarias e os representantes das entidades do município como APAE, igrejas e Conselho Tutelar.

A vereadora de Ubaporanga Eva Azevedo fez a oração inicial. Em seguida a secretária de Saúde Kênia Fernanda Soares da Silva Azevedo fez a abertura do encontro, que teve uma apresentação do regimento interno com o psicólogo da APAE Willian Gabriel e a palavra do prefeito Gilmar de Assis Rodrigues.

As médicas convidadas Marília Campos da Silveira e Janaynne Teixeira da Silva apresentaram palestras com o tema “Saúde da Mulher”, onde mostraram alguns problemas e soluções para esse assunto importante e delicado.

“A Conferência é o momento da participação da comunidade na elaboração de propostas de políticas públicas. Aproveitamos para discutir essas propostas referentes à saúde da mulher e buscar a efetivação das ações no município. E um dos problemas de saúde pública, que é a saúde da mulher, foi o tema principal nesse evento”, comentou a secretária Kênia.

Durante a Conferência foram montados grupos de debates que elaboraram propostas de ações.

Ainda de acordo com a secretária de Saúde, foi um passo muito importante para o município. “Nossa Conferência abordou a questão da saúde das mulheres, com diversos temas colocados em debate nos grupos. Foi o início dos trabalhos para fazer o levantamento da realidade local. E além da implementação no município, vamos agora encaminhar as propostas dos grupos para a conferência estadual que acontecerá em breve”.