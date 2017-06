Ação de solidariedade: Congresso Internacional rende doações à comunidade do bairro Santo Antônio

CARATINGA – A Liga de Pediatria, formada por alunos do curso de Medicina do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), arrecadou diversos donativos numa ação de solidariedade durante o Congresso Internacional UNEC 2017, através de um stand onde todos os participantes puderam contribuir. A instituição beneficiada foi a Cantina Rainha da Paz, que oferece refeições à comunidade do bairro Santo Antônio no Instituto CASU Social. Dentre os materiais arrecadados, haviam brinquedos, alimentos, roupas, agasalhos e fraldas. A entrega foi dia de festa, com direito a cachorro-quente e pula-pula.

Segundo a presidente da Liga de Pediatria, Suelen Moreira, o critério para arrecadação foi com base nos cadastros das famílias atendidas pelo Instituto, que inclui crianças de famílias carentes em sua maioria. “Nós temos aulas práticas de Medicina no Instituto, então a intenção foi doar um pouco do que

recebemos no dia a dia, chegar mais próximo à comunidade, retribuir o carinho. Queremos aproximar dessas crianças, sabemos que há muito envolvido por trás, muitas vezes essas famílias não tem esse tipo de atenção e assistência. E aprendemos muito com essa vivência, além do conhecimento acadêmico, também a comunidade nos ensina muito”, salienta.

O CASU SOCIAL

O CASU Social é uma das mantidas da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC). Coordenadora do Instituto, Jenifer Nogueira é responsável por registrar e acompanhar as famílias atendidas. Segundo ela, as crianças praticam esportes, recebem reforço escolar, acompanhamento com neurologista e com psicólogo, além de terem refeições durante o dia. “Temos ajuda do psicólogo e da assistente social e

toda vez que eles notam alguma necessidade, nós fazemos uma busca ativa, que é uma avaliação para podermos ajudar adequadamente. E está sendo muito gratificante receber essas doações, trabalhamos com muitas crianças carentes e tentamos arrecadar da maneira possível, para entregarmos a cada família. É muito bom saber que estamos ajudando e tornando uma família feliz”, testemunha.

MUDANDO VIDAS

Onofra Lopes Martins é dona de casa e mãe de sete filhos. Para ela, o assistencialismo oferecido pelo Instituto à comunidade tem feito grande diferença. “Quando chegamos, nem parece que há crianças no local, elas estão todas em seus devidos lugares, estudando, brincando ou fazendo tarefas. Meus filhos adoram, a Jenifer (coordenadora) é uma ótima pessoa e nos atende com todo carinho. Tem melhorado demais a nossa vida, na educação e na saúde”, conta.