Ensino com inovação e empreendedorismo

Estudantes de Administração conhecem estúdios da UNEC TV durante aula em campo

CARATINGA – Pilares do ensino contemporâneo, como a formação acadêmica cada vez mais inovadora e visando aperfeiçoamento profissional, é o que motiva o professor Eugênio Maria Gomes, titular da cadeira de Marketing do curso de Administração do UNEC e reconhecidamente um educador inovador e preocupado em adequar o ensino teórico à prática, com foco no mercado. Dessa vez, a iniciativa foi a de levar os alunos do 7º período de Administração a visitarem, pela primeira vez, os estúdios da UNEC TV. A turma vem realizando visitas setoriais pela Fundação Educacional de Caratinga, de forma pioneira, para conhecer como funcionam as áreas de possível atuação de um administrador.

Guiados pelo diretor de produção da UNEC TV, Luciano Rust, os alunos visitaram cada sala e tiveram contato com os modos de gravação, edição de programas, publicidades e matérias jornalísticas. “Para nós, é uma alegria muito grande poder receber essa turma e mostrar um pouco da nossa história e da nossa experiência no dia a dia. O que acho interessante também e até pontuei com eles é o fato de Caratinga ter quatro televisões locais, eu particularmente nunca vi isso em lugar nenhum. A UNEC TV optou por fazer a notícia de forma diferente, sendo atrativa e com qualidade, são equipamentos de ponta e bons profissionais”, conta Luciano, que atua na área televisa há 20 anos.

Para fechar com chave de ouro, eles gravaram um vídeo para divulgação e valorização do administrador como profissão fundamental para o sucesso de uma empresa. O conteúdo foi previamente ensaiado e contou com a participação de todos os alunos, além do professor Eugênio Maria. “Estamos aplicando

em sala de aula todo o processo que é vivido hoje e que é proposto pelo UNEC: a inovação. E a UNEC TV é dos funcionários, é dos alunos, dos professores, de todos nós. Hoje foi uma experiência muito boa e gratificante tanto para mim como professor quanto para eles, tenho certeza”, relata Eugênio, que é também colunista no DIÁRIO DE CARATINGA.

MOMENTO ÚNICO

Para o estudante Tiago Bicalho, é uma oportunidade de conhecer o que o UNEC oferece aos alunos. “Ver toda essa estrutura que existe na FUNEC é bom até para vermos que temos possibilidade de atingir novos ares, novos lugares e, quem sabe um dia, tornarmos administrador de uma emissora. Independente da área, o mercado hoje nos exige muito, se você teve uma experiência diferente, é esse diferencial que vai te levar para o mercado e vai te fazer crescer, arriscando é que chegamos onde queremos”, defende.

Já a aluna Eliana Teodoro acredita que o conhecimento é base para toda a vida. “Eu já tenho um pequeno comércio, então levarei o meu curso para o próprio negócio. E essa nova experiência, esse novo conhecimento, é gratificante. Agradeço aos professores que me permitem isso. Há muito que não conhecemos nessa emissora, que nem imaginamos que há nos bastidores de uma TV. Nem todos tem essa chance, foi muito enriquecedor”, conta.