Santuário abre Semana Eucarística em sintonia com o Ano Mariano

Programação tem início hoje e se encerrará com a celebração de Corpus Christi

CARATINGA- A Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus (Santuário de Adoração) dá início hoje à 58ª Semana Eucarística. Os religiosos sacramentinos do Santuário, padres Antônio Geraldo Alves (pároco), Jesus Mateus de Oliveira, Gleidson Forte Martins e o diácono Antônio Rocha de Araújo, convidam para a programação que se encerra com Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo- Corpus Christi.

SINTONIA COM O ANO MARIANO

Em coletiva à imprensa, o pároco Antônio Geraldo Alves, o padre Toninho, explicou os detalhes da Semana, que até o dia 15 de junho terá programação diária e com celebração às 6h30 e 19h30. “Cada dia foram convidados um pároco de cada paróquia de nossas cidades, são seis paróquias e cada dia o padre de uma delas estará presidindo a celebração e trazendo a reflexão eucarística para todos os fiéis que estarão participando”.

Sobre o tema: ‘Vinde comer’ e o lema: ‘Sentado à mesa, com a mãe da Eucaristia’, padre Toninho ressaltou que tratam-se de celebrações, reflexões e atividades em sintonia com o Ano Mariano. “Este ano estamos comemorando os 300 anos que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no Rio Paraíba, em São Paulo. Então, a CNBB (Conselho Nacional dos Bispos do Brasil) decretou esse Ano Mariano para a Igreja do Brasil. Fizemos uma adaptação, incluindo a Semana Eucarística, que é um tema voltado para a eucaristia, juntamente com Maria”.

CARISMA SACRAMENTINO

A Semana Eucarística nasceu dentro do carisma da Congregação do Santíssimo Sacramento. Apesar desta essência, padre Toninho explica que o momento é de celebração e todas as paróquias são convidadas. “A proposta da Semana Eucarística é um momento especial de aprofundamento nos textos da Sagrada Escritura e, geralmente, voltados com a espiritualidade eucarística, os sacramentinos, cujo nome já faz essa alusão, ao carisma sacramentino, por isso, todo ano a igreja fazemos essa festa. Aqui em Caratinga, o bispo pediu para que o encerramento acontecesse no dia de Corpus Christi, onde fazemos aquele tapete, do Santuário até a Catedral, com tradicional procissão, onde todos os fiéis de Caratinga, já é uma tradição há mais de 50 anos, participam conosco, desta festividade. Propriamente, é um evento sacramentino. Mas, a gente acha por bem convidar os párocos, numa forma de envolver também todas as paróquias, toda a cidade, para que os fiéis possam interagir e abrilhantar ainda mais”.

Um dos pontos altos da Semana será o Lucernário, que acontecerá no dia 14 de junho, que contará com a celebração do padre Jesus Mateus de Oliveira e participação dos leigos sacramentinos, guarda de honra e adoradores noturnos. “O Lucernário é uma celebração que a gente chama de celebração da Luz. Com muitas velas acesas, lanternas, várias luzes com focos diferentes, cores diferentes, simbolizando a festa, procurando alegrar e envolver mais os fiéis, membros da nossa paróquia”, explicou.

Outra data que geralmente é marcada pela presença de inúmeros fiéis é a celebração de Corpus Christi. “Para esse dia temos a celebração pela manhã da mesma forma, às 6h30. E durante todo o dia, vários grupos estão envolvidos, já uma tradição da cidade, assumindo a responsabilidade de confeccionar parte desse tapete. Ao longo de todo o dia estará sendo confeccionado o tapete e logo em seguida, às 18h, sairemos da Catedral em procissão com o Santíssimo Sacramento. Dom Emanuel estará transportando a custódia com o Santíssimo Sacramento e ao chegar aqui no Santuário concluiremos com a celebração da Eucaristia”.

Além das reflexões diárias, o público terá a oportunidade de contribuir com ofertas que foram distribuídas para cada dia, sendo leite, arroz, macarrão, feijão, açúcar e óleo. Os alimentos já tem destino certo, como destacou padre Toninho. “Todo mês a nossa Paróquia oferece uma média de 50 a 60 cestas básicas para as famílias carentes. Essa é uma forma de pedir à população que dê a sua contribuição, porque são muitas as famílias que precisam do nosso apoio e ajuda”.

Hoje, a programação é marcada por celebração às 6h30 e às 19h30, com participação da Paróquia São Judas Tadeu e celebração de padre José Carlos de Oliveira; a oferta é de leita. Padre Toninho deixa o convite para que a comunidade participe da programação. “Quero convidar a todos os fiéis, principalmente aos devotos eucarísticos, que venham participar conosco, marcar sua presença e também participando dos momentos das quermesses, com as barriquinhas e pratos típicos à disposição”.