Plantio de palmeiras na Praça Cesário Alvim

Quatro palmeiras que foram suprimidas no ano passado estão sendo substituídas pela Prefeitura de Caratinga

CARATINGA- Em agosto do ano passado, quatro palmeiras imperiais foram suprimidas da Praça Cesário Alvim, após laudo que comprovava o risco de queda. Elas estavam localizadas próximo à faixa de pedestre, em frente à Escola Estadual Princesa Isabel; em frente ao ponto de ônibus e entre a agência do Sicoob Credcooper e o edifício Del Rey.

Já em março deste ano, a Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação para contratação de empresa especializada para substituição destas palmeiras. E no decorrer do dia de ontem, teve início o plantio das palmeiras de aproximadamente 10 metros. A empresa vencedora foi a Agrominas Comércio de Plantas Ltda – EPP, no valor global de R$ 15.205, o que inclui as quatro palmeiras imperiais, considerando translado até o local de plantio; mão de obra de plantio, estaqueamento, adubação e substrato; além de tratamento fitossanitário de palmeiras.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Jaider Pascoaline, o trabalho realizado teve por objetivo, além de substituir as palmeiras suprimidas, mantendo o visual original da Praça; cuidar para que as demais palmeiras não sejam acometidas por pragas. “As plantas estavam infectadas por fungos, que abriram feridas nos troncos que, por sua vez, foram atacados por brocas, o tratamento fitossanitário das plantas é uma ação de preservação do patrimônio ambiental da cidade. As palmeiras imperiais contam a história do País e da nossa cidade e são responsáveis por tornar a paisagem mais bela”.

O secretário ainda ressaltou que uma vistoria foi realizada anteriormente, para saber se outras palmeiras corriam risco de queda, o que não foi detectado. Ele informou os trabalhos devem ser concluídos no decorrer da semana.