Durante blitz, PM flagra motociclista portando revólver

SANTA RITA DE MINAS – Um motociclista foi flagrado pela Polícia Militar portando uma arma de fogo. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira (6) na ‘Serra da Embratel’, zona rural de Santa Rita de Minas.

Durante operação para coibir transporte clandestino de passageiros, os militares abordaram uma moto Honda, que era pilotada por Estevão Juvenal Simão, 66 anos. De acordo com a PM, durante averiguação, o condutor ficou apreensivo com a abordagem policial, sendo então realizado busca em sua mochila, e localizado revólver com cinco cartuchos intactos.

Foi constatado ainda, que o condutor não portava o Certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV), e ainda, conduzia a motocicleta com Carteira Nacional de Habilitação com categoria diferente.

A moto foi recolhida ao pátio credenciado, enquanto Estevão foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.

A PM informou que durante a blitz, um Ford Ka foi apreendido por apreendido por não estar com a documentação em dia.