Suspeito de homicídio em Inhapim é preso em São Sebastião do Anta

DA REDAÇÃO – Victor Gonçalves Campos, 21 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (6). O jovem foi encontrado na casa de um familiar em São Sebastião do Anta. Victor é suspeito de ter matado Gabriel Machado, 19. O crime foi registrado na tarde de domingo (4) no córrego Santo Antônio, em Inhapim.

A Polícia Militar fez levantamentos e descobriu o paradeiro do suspeito Victor, que foi preso em São Sebastião do Anta e conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Inhapim. De acordo com tenente Mussi, em depoimento às autoridades policiais, o jovem confessou o crime e o motivo seria que Gabriel estaria lhe cobrando uma dívida de drogas no valor de R$80,00.

Ainda conforme tenente Mussi, o jovem deu detalhes de como teria praticado a ação criminosa, “Na delegacia, apresentou a versão dele para o fato, confessou que realmente praticou o crime e deu informações detalhadas de como se deu a ação, inclusive falou que o motivo de ter matado Gabriel é porque ele vinha sendo cobrado por uma dívida de drogas no valor de R$80,00. Ele então, montou uma cena e chamou a vítima para fazer uso de drogas em um local mais afastado, a vítima foi pilotando a motocicleta. Ao chegar num local mais escuro, de uma estrada de terra, no córrego Santo Antônio, eles pararam para fazer o suposto uso de drogas, quando a vítima parou a moto antes mesmo que colocasse os pés no chão, ele já efetuou o disparo de arma de fogo na nuca da vítima, que chegou a cair sobre a motocicleta”.

Como Victor saiu do flagrante, foi liberado após apresentar sua versão sobre o crime.

O CRIME

Por volta das 17h20 de domingo (4), a Polícia Militar recebeu ligações informando que um homicídio tinha acontecido no Córrego Santo Antônio. Uma guarnição foi ao local e encontrou um corpo caído na beira da estrada e aparentando ter recebido um disparo de arma de fogo na nuca.

Em seguida uma pessoa se apresentou e disse ser padrasto da vítima. Foi ela quem disse que o cadáver era de Gabriel Machado. Logo depois os militares começaram a receber denúncias anônimas apontando que Victor seria suspeito de ter cometido o crime. Uma testemunha relatou ter presenciado o momento em que Victor chamou a vítima para sair e chegou até a comentar que a moto do suspeito custou a pegar e que ela ajudou empurrando o veículo. Essa testemunha acrescentou que viu quando o suspeito tentava vender uma garrucha pelo valor de 300 reais à várias pessoas no Bairro Santo Antônio. Ela disse que teve notícias de que Gabriel estaria ameaçando o suspeito para receber uma dívida de drogas.

Com informações: Rádio Clube de Inhapim