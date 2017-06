Prazo para inscrição no processo eleitoral 2017-2021 para compor CBHs mineiros é prorrogado

Candidatos poderão se inscrever até o dia 3 de julho

DA REDAÇÃO – O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) abriu processo eleitoral para os 32 (trinta e dois) comitês de bacias hidrográficas de Minas Gerais. O prazo para as inscrições foi prorrogado até o dia 3 de julho. Na previsão oficial, os novos membros devem tomar posse em outubro.

Os editais de convocação foram publicados no dia 18 de março. As instituições devem se inscrever nos locais indicados nos editais de cada comitê, mediante o preenchimento de ficha de cadastramento e envio da documentação solicitada. Os editais e a ficha de cadastramento para recomposição do CBH-Caratinga estão disponíveis no link http://comites.igam.mg.gov.br/processos-eleitoral/209-eleicoes-cbh-rio-caratinga-do5.

Podem participar do processo eleitoral instituições do poder público estadual, municipal (prefeituras, associações e consórcios intermunicipais), usuários de recursos hídricos (abastecimento urbano, indústria, captação e diluição de efluentes industriais, irrigação e uso agropecuário, hidroeletricidade, hidroviário, pesca, turismo, lazer e outros usos não consuntivos) e sociedade civil organizada, cuja atuação seja relacionada aos recursos hídricos na bacia hidrográfica de interesse.