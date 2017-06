Delegados aprovam propostas apresentadas nas Conferências Municipais de Saúde

Propostas buscam melhorias no atendimento de saúde bucal, no tratamento do câncer e atendimento especializado para a população

CARATINGA – O Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria de Saúde de Caratinga realizaram nos dias 2 e 3 de junho, a X Conferência Municipal de Saúde e a I Conferência de Vigilância em Saúde e Saúde da Mulher. O evento reuniu profissionais do setor e moradores interessados em discutir e apresentar propostas de melhorias para a saúde.

Na última sexta-feira (2), a conferência teve a participação do prefeito de Caratinga, Welington Moreira. Ele agradeceu o apoio dos funcionários que atuam no município, que se empenham em aperfeiçoar o bem-estar das pessoas através da área médica e de outras especialidades. O secretário de Saúde de Caratinga, Giovanni Corrêa, disse que a participação profissional e popular é importante para a construção de um Sistema Único de Saúde (SUS) mais avançado. Giovanni ressaltou que os países avançados investem pesado no setor e que apesar dos avanços no Brasil, o governo federal precisa assegurar mais recursos para os estados e municípios.

No sábado também foram realizadas a Conferência Municipal de Vigilância em Saúde e a Conferência de Saúde da Mulher. A presidente do Conselho Municipal ressaltou que o evento é de extrema importância para o bom funcionamento da gestão municipal. Júlia Araújo de Assis disse que através das conferências é possível avaliar a situação de saúde do município e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas para o setor.

Nos dois dias de conferências, palestras foram realizadas para auxiliar na elaboração das propostas. Os participantes foram divididos em grupos para discutir os eixos temáticos com cada um dos delegados eleitos para a conferência deste ano. As propostas aprovadas buscam melhorias no atendimento de saúde bucal, no tratamento do câncer e atendimento especializado para trabalhadores, idosos e crianças. Os delegados da Conferência de Saúde da Mulher aprovaram a implantação de sistemas de proteção à saúde da mulher vítima de agressão, efetivação do direito da mulher no cuidado à sua saúde enquanto trabalhadora, dentre outros. O controle de natalidade de cães e gatos e a implantação de programa de saneamento básico rural foram algumas das sugestões escolhidas na I Conferência de Vigilância em Saúde.

Júlia Assis afirmou que o envolvimento da população e dos profissionais da saúde durante os dois dias de conferências foi importante no desenvolvimento das sugestões.

As propostas aprovadas serão encaminhadas pelo Conselho Municipal de Saúde de Caratinga para a comissão da Conferência Estadual de Saúde. O último passo é levar as ideias e sugestões para a Conferência Nacional. As propostas se tornarão leis e deverão ser implantadas pelo Ministério da Saúde.