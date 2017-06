Reunião festiva marca a posse de cinco novos membros do MAC

Ocasião também é marcada por troca da presidência do Movimento

CARATINGA – Um clima festivo e agradável marcou a posse dos novos integrantes do MAC, Movimento Amigos de Caratinga, na noite da última sexta-feira (2). A ONG (Organização Não Governamental) se reuniu para a posse de cinco novos membros, da nova diretoria e para comemorar o Dia das Mães. O encontro se deu na residência do professor Eugênio Maria Gomes, então presidente do Movimento. Os novos integrantes, o vereador Denis Gutemberg Faria, a gerente do Grupo Sistec, Cláudia Rihan Martins, o professor aposentado Geraldo Elísio Fontoura, o radialista Marcos Inácio Gonçalves e a diretora do Departamento de Comunicação do UNEC, Solange Araújo, assinaram o termo de posse e depois usaram da palavra. “Fico satisfeita em fazer parte de um grupo que tem como objetivo principal ações de ajuda à comunidade. São vários projetos desenvolvidos sem legendas políticas e comprometidos com o ajudar. Espero poder contribuir também para fazer parte deste grupo,” concluiu Solange lisonjeada.

Mesma opinião de Geraldo Elísio, professor aposentado e figura representativa na sociedade. “Foi uma alegria ter sido escolhido como membro do MAC, e poder fazer parte de um grupo tão seleto, que luta pela tradição, pela modernidade, pelos valores que nossa cidade tem. Somos nascidos aqui e sabemos que o nosso município precisa desse trabalho conjunto. Estamos aí para o que der e vier. A gente conhece o trabalho do MAC já há algum tempo. Mas nunca tivemos a oportunidade de participar ativamente. Vamos continuar trabalhando por nossa comunidade.”

A gerente do Grupo Sistec, Cláudia Rihan, também não escondeu a satisfação. “Foi um prazer imenso ter recebido esse convite. É uma instituição muito séria. As pessoas que participam são pessoas que eu admiro muito. Só tenho a agradecer e falar que estou à disposição.”

O MAC existe há 07 anos e se caracteriza por trabalhos sociais, e pela luta por causas nobres, como foi o caso do apoio irrestrito dado quando da construção da ‘Capela-Velório’ no Bairro Santa Zita, que contou com uma participação marcante do Movimento, dentre outras iniciativas. O vereador Denis Gutemberg de Faria espera seguir com o propósito do Movimento. “É uma grande honra. Receber esse convite do professor Eugênio (Eugênio Maria Gomes), do ‘Senhor Humberto’ (Jornalista Humberto Luiz), que é um dos fundadores do ‘Movimento Amigos de Caratinga’, é uma grande satisfação. Eu que não sou Caratinguense, tenho Caratinga como a minha cidade. É hora da gente retribuir aquilo que a cidade nos ofertou nesses anos que eu estou aqui. Não pretendo sair daqui nunca.”

Houve uma homenagem especial às mães, feita por Elzi Amorim, que recitou uma linda poesia. Também foi empossada a nova diretoria para o biênio 2017/2019. Com o destaque para o professor Monir Ali Saygli, como vice-presidente e Ligia Maria Dos Reis Matos, como diretora executiva, dentre outros. Um dos momentos marcantes foi a troca da presidência. Sebastião Fausto da Silva assume o posto de novo presidente, no lugar do professor Eugênio Maria Gomes, que mesmo deixando o cargo, segue como membro e colaborador.

“Para mim é como se fosse uma promoção, ter tido meu nome para presidir esse clube maravilhoso, composto por pessoas responsáveis que só pensam no bem de Caratinga. Estamos sempre envolvidos nos interesses da comunidade. Vale à pena estar em movimento, buscando sempre o bem-estar da nossa Caratinga”, foi o que disse o novo presidente do MAC, Sebastião Fausto da Silva.

Ele substitui o professor Eugênio Maria Gomes, que deixa a presidência do Movimento. “A eleição acontece a cada dois anos, mas eles resolveram me dar um ano a mais. Foi um trabalho profícuo, com a participação de todos os membros do MAC. Estamos transferindo para o Sebastião Fausto, essa pessoa da melhor qualidade, e que vai de fato conduzir o MAC pelo caminho que ele tem que trilhar, com o de apoio a todas as ações culturais, sociais relacionadas à comunidade de Caratinga e toda a região”, registrou Eugênio Maria Gomes, também colunista jornal DIÁRIO DE CARATINGA.

Após a posse dos novos membros e da nova diretoria, os presentes participaram de uma bela homenagem às mães, preparada pela companheira Elzi Amorim.

Também presente ao evento, o professor Antônio Fonseca da Silva, reitor do UNEC, Centro Universitário de Caratinga, e membro da Assembleia do MAC, falou sobre as posses e o atual momento vivido pelo Movimento Amigos de Caratinga. “Esta noite está sendo muito especial, pois além de participarmos desta linda homenagem às mães do MAC estamos recebendo o reforço de novos membros na organização. Sangue novo para muitas outras atividades do MAC. Estão de parabéns os membros da diretoria que ora termina a sua gestão e são muito bem-vindos os novos dirigentes. Temos a certeza de que o MAC continuará trilhando o caminho de amor a Caratinga”, ressaltou o professor Antônio.