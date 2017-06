Estudantes de Administração e Economia do UNEC participam de curso motivacional

CARATINGA – Ser bem sucedido exige planejamento e mudança de mentalidade. Pensando nisso, a coordenação dos cursos de Administração e Ciências Econômicas do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) promoveu o curso “Mindset para o Sucesso: o desenvolvimento de uma mente vencedora”. Durante todo o dia, os acadêmicos tiveram acesso a discussões pertinentes sobre autoconhecimento e motivação na carreira e nas relações pessoais. O treinamento foi realizado durante todo o domingo (28/5) na Unidade II da instituição.

Foram convocados para ministrar o curso quatro professores ligados ao universo do coaching que atuam em Belo Horizonte e nos cursos de pós-graduação do UNEC. “Trouxemos esses profissionais para mexer com o ‘eu’, com a mente de cada estudante. E fomos muito felizes na iniciativa, obtivemos uma participação maciça dos alunos de Administração e Ciências Econômicas, todos extremamente motivados”, declara o professor José Carlos Moreira, coordenador dos cursos.

ENSINAMENTOS

Cada um dos instrutores deixou reflexões importantes para o crescimento dos alunos, tanto em suas carreiras quanto nas vidas pessoais. Para o consultor de negócios Ronaldo Maciel Guimarães, a melhor maneira de começar esse processo é o autoconhecimento, a fim de descobrir e valorizar suas potencialidades. “Até mesmo no momento em que identificamos os nossos limites, nos sentimos motivados. Muitas vezes somos nós mesmos que colocamos aas limitações, e acabamos descobrindo que somos capazes de muito mais do que imaginamos”, ensina.

Mario Benz é coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Ele afirma que o processo de descobrimento das habilidades de cada pessoa ajuda inclusive as organizações a alcançarem mais rápidos os objetivos. “O resultado de uma empresa é a soma das competências de cada membro da equipe. Quando ela consegue entender quais os talentos que têm os colaboradores e quais precisam ser desenvolvidos, adota-se uma postura muito mais assertiva”, afirma.

Além do autoconhecimento, é necessário estar disposto a modificar os padrões mentais, a fim de promover atitudes produtivas. “Temos o desafio de fazer com que as pessoas compreendam e vivenciem que, para experimentar resultados diferentes, é necessário que elas comecem a fazer coisas diferentes. E elas só agem de forma diferente se essa mudança começar pelo pensamento”, defende a instrutora Ana Paula Braga. “Às vezes as pessoas lidam com muita dificuldade com os processos de mudança porque os tornam muito complexos, quando eles podem ser extremamente simples”, completa.

Renato Bruno da Silva, também instrutor do curso, destacou a necessidade de desenvolver processos mentais favoráveis ao sucesso, e elogiou a participação do público durante todo o dia de treinamento. “Em pleno domingo, as pessoas chegaram cedo e saíram à noite, bastante motivadas. E foram todas muito envolvidas, sedentas por conhecimento. A coordenação dos cursos e o UNEC estão de parabéns”, comenta.

Para o estudante Mateus Manoel Pereira, do terceiro período, cada momento do curso trouxe boas inspirações. “Os instrutores despertaram em nós uma visão que não tínhamos. Coisas como tomar as rédeas da própria vida, em vez de responsabilizar os outros. Agora o desafio é pegar essas ideias e colocar em prática”, destaca.

NOVIDADES

O professor José Carlos Moreira acredita a de iniciativa contribui com a formação geral do acadêmico, que se torna mais preparado para enfrentar os novos desafios do mundo dos negócios. “Não existe mais o empregado, o funcionário. O que existe é um colaborador, um parceiro de trabalho. As pessoas precisam estar no lugar certo, atuando com prazer, fazendo o que gostam. Ao mesmo tempo precisam estar bem na vida pessoal, emocionalmente e espiritualmente. Se não houver uma política de buscar o equilíbrio da equipe, esse profissional e essa empresa vão encontrar sérias dificuldades em alcançar seus objetivos”, salienta.

Na oportunidade, o coordenador anunciou algumas iniciativas que os cursos de Administração e Ciências Econômicas deverão trazer no segundo semestre de 2017. “Vamos iniciar o programa de balcão de empregos, no qual proporcionamos a todos os alunos dos dois cursos oportunidades de emprego e estágio. Estamos firmando parcerias com várias instituições no comércio, para que nossos alunos possam gerar renda e se realizar profissionalmente. Estamos fazendo o possível para entregar um profissional mais qualificado para o mercado e para a sociedade”, revela.