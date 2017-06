PM apreende maconha durante abordagem na Avenida Catarina Cimini

CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu uma bucha de maconha durante abordagem realizada na tarde de segunda-feira (5) na Avenida Catarina Cimini. Duas pessoas foram detidas e conduzidas para Delegacia de Polícia Civil.

Durante patrulhamento, os militares receberam denúncia relatando que dois indivíduos que estavam na moto Honda CG Titan, placa HCX 2726, foram até o ‘Morro da Lagartixa’, no Bairro Vale do Sol, apanhar drogas. Diante da denúncia, os policiais fizeram patrulhamento e encontraram os denunciados na Rua Manoel Gonçalves de Castro, onde foi dado sinal de parada, porém os ocupantes da moto fugiram pela Avenida Presidente Tancredo Neves, mas foram alcançados na Avenida Catarina Cimini.

No momento da abordagem, Victor Augusto de Abreu Barbosa, 22 anos, desceu da moto, mas um sargento viu o rapaz pegando vários invólucros em seu bolso e saindo correndo sentido ao viaduto. Um soldado acompanhou o suspeito e visualizou quando ele arremessou algo em um lote vago. De acordo com a PM, quando Victor jogou o invólucro, uma bucha de maconha caiu do lado de fora.

Victor foi alcançado e com ele foram encontrados R$ 252. Os militares vistoriaram o lote onde o invólucro foi jogado, mas ele não foi encontrado.

O condutor da moto, Rodrigo Lopes de Andrade, 18 anos, também foi abordado, mas apenas 5 reais foram encontrados com ele. A moto foi apreendida por ter sido usada para a prática de direção perigosa e tráfico de drogas.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a PM, Victor tem passagens por roubo e tráfico de droga enquanto Rodrigo já esteve detido por homicídio e existem várias denúncias ligando o seu nome ao tráfico de drogas.