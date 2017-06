TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNIÇÃO (TIC):

DESAFIOS AOS DOCENTES E GESTORES

Sebastião de Oliveira Pedra

“Creio que o computador vai substituir o professor. Estou falando, é claro, do professor-transmissor de conteúdos, parado no tempo, aquele das conhecidas fichas que serviam para todas as turmas, ano após ano, Aquele que pensava que, mesmo apresentando as coisas de maneira maçante e tradicional, trazia novidades para as pessoas que não sabiam quase nada. Essa transmissão de dados passará a ser feita pelo computador de um modo muito mais interessante: com recursos de animação, cores e sons; o aluno terá papel ativo, buscando os temas em que deseja se aprofundar. Algo excluído a muito tempo do currículo entrará na escola: a própria vida do estudante. Então caberá a nós reinventar a nossa profissão.” (RAMAL, 2003).

O presente artigo traz em seu contexto um pouco da visão inicial citada no texto de Andrea Cecilia Ramal. Neste trabalho a autora relata sobre o “Professor do próximo milênio”. Existe a necessidade urgente do profissional em educação – em todas as áreas – dominar, ou seja, ao menos conhecer diferentes formas de comunicação. Este processo exigirá na formação docente, uma abertura permanente ao novo, uma visão crítica na seleção das informações, sintonia com os desafios dos momentos, e atenção constante aos processos educativos.

Os desafios permeadas por desafios constantes no que tange a inclusão das tecnologias da informação em todas as áreas da administração, de modo especial aos docentes, pois são eles que estão em contato direto com o aluno, onde as estratégias, metodologias e formas diferenciadas de tecnologias e de comunicação, se apresentam de forma desafiadora e instigante, pois para os jovens de hoje, já não são novidades apenas uma aula expositiva utilizando-se de uma apresentação em slides, um vídeo ou uma música.

Os jovens querem algo a mais. Trabalhar com um editor de texto, pura e simplesmente, deixou para traz a necessidade de intermináveis rascunhos. Ora, na tela do editor, eu posso decidir: deleto, reescrevo o texto, mudo a ordem; enfim, este novo ambiente cognitivo permite criar e recriar novas visões da realidade.

Sugue então os desafios do professor do novo milênio: incorporar em suas práticas as tecnologias da informação e comunicação disponíveis. O papel do gestor diante deste momento, se torna essencial, ao mesmo tempo que também deve estar aberto e incorporar simultaneamente as tecnologias, deve fomentar dentro do ambiente escolar sua utilização por todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

