SOBRE QUAL INFERNO DANTE FALAVA?

O Inferno constitui uma das partes da “Divina Comédia” de Dante Alighieri, sendo as outras duas o Purgatório e o Paraíso. A viagem de Dante é uma alegoria através do que é essencialmente o conceito medieval de Inferno, guiada pelo poeta romano Virgílio.

Neste texto, faremos uma referência a Pedro de Campos que em seu livro “Colônia Capella: a outra face de Adão” trouxe com brilhantismo uma outra visão sobre a evolução. A ele todo o crédito deste texto.

Embora possa ser estranho ao leitor acostumado a obras religiosas, que neste texto de caráter científico, possa tratar de temas ligados à ideologia social, vale ressaltar, que tal assunto diz respeito ao evolucionismo em toda a sua amplitude.

Quando Charles Darwin publicou sua obra – A origem das espécies em 1859, não imaginava, que após a Teoria Evolucionista ter se difundido na Europa, pouco depois, como desdobramento do seu trabalho, uma outra ideologia, criada por Hebert Spencer, baseada na evolução das espécies emplacaria de vez na burguesia. A essa nova ideologia chamamos “darwinismo social”.

A teoria de Spencer considera que as civilizações evoluem do imperfeito para o perfeito. O caos da sociedade antiga, por evolução, caminha rumo ao direito e à organização do Estado. Como resultado, desenvolveram-se as artes, as ciências e a filosofia.

A sociedade, segundo essa teoria, é um organismo em constante evolução, e a seleção a realizar-se seria através da luta de classes, em que a sociedade mais forte dominaria a mais fraca e fazia valer os seus princípios. Contudo, numa visão radical, o problema todo se concentrava em interpretar como se realizaria essa seleção baseada no “conflito”, com uma civilização dominando a outra.

A nova teoria era um estímulo aos poderes autoritários para a efetiva seleção baseada na força, pois a seleção que estava por vir seria baseada na violência e no desrespeito aos direitos humanos.

Essa ideologia considerava que a sociedade mundial somente poderia melhorar se os ricos se reproduzissem mais do que os pobres. Dessa maneira, uma raça abastada de bens materiais e de cultura mais desenvolvida haveria de obter tal supremacia em razão da sua genética superior e, por isso, deveria sobrepor-se às outras.

O radicalismo desumano, surgido com o nazismo, fez pensar às massas solúveis que tal processo enganoso de substituição das raças deveria ser acelerado. Seria preciso exterminá-las, não importando ter elas cor amarela, negra e branca ou mestiça. Deveriam desaparecer porque eram geneticamente inferiores.

Os campos de extermínio foram para a humanidade o pior de todos os infernos. Nem mesmo Dante, em sua memorável obra, tivera alcance suficiente para registrar, a princípio, tão tenebrosa maldade, porque aquele inferno não fora o do Satã convencional criado pelo elucidário da Igreja, mas o da guerra disparada pelos apóstatas da Terra, materialistas malvados e impiedosos. Dante não poderia imaginar em seu tempo um inferno tão trevoso imposto na Terra para amargar a humanidade inteira.

