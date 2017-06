São Domingos das Dores contra as drogas

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Cerca de mil e duzentas pessoas estiveram envolvidas no projeto “Drogas: aprendendo juntos, educando juntos”, que teve sua finalização nesse último sábado (3) em São Domingos das Dores. O projeto foi desenvolvido pelo Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, através do psicólogo Edvaldo de Almeida Reis e pela Secretaria de Assistência Social, com a responsável pela pasta, Vanilda de Araújo Silva e Cruz.

Edvaldo explicou que o projeto começou com um estudo feito no município sobre usuários de drogas, onde foi constatado que o número de dependentes químicos, principalmente jovens, tem crescido muito. “A primeira etapa foi a proposta para Assistência Social e construção do projeto; a segunda foi apresentar às escolas e a terceira, onde foram desenvolvidas categorias de trabalhos a serem apresentados por adolescentes de 11 a 19 anos”, explicou Edvaldo.

APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS

Os alunos desenvolveram trabalhos dentro do tema, que foi dividido nas seguintes categorias: cartazes, poesias, teatros, redações, paródias e charges. Participaram alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, do 1º ao 3º ano do ensino médio e do EJA (Educação de Jovens e Adultos). As escolas realizaram uma seleção dos melhores trabalhos e os alunos se apresentaram para um grupo de jurados e os melhores foram premiados com relógios.

Para o vice-prefeito Nilson Quintanilha (DEM), o projeto teve uma importância extraordinária para o bem da comunidade. “Nossos estudantes estão começando a vida e às vezes não sabem como as drogas podem prejudicar a todos”. O psicólogo Edvaldo ressaltou que o objetivo do projeto foi desenvolver políticas públicas de conscientização sobre uso de drogas dentro do município. A secretária de Assistência Social, Vanilda, disse que o principal objetivo do projeto foi a prevenção do uso de drogas, principalmente por adolescentes.