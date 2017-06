Caratinga encerra etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais

Município se prepara para etapa regional, que acontecerá entre os dias 10 a 15 de julho

CARATINGA- Foi encerrada no último sábado (2), a etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais – Superintendência Regional de Ensino de Caratinga. A competição aconteceu entre os dias 29 de maio e 2 de junho, com participação de 21 municípios e 39 escolas disputando as modalidades de futsal, handebol, voleibol e xadrez nos ginásios Poliesportivo Armando Alves da Silva, da Faculdade de Educação Física da do Centro Universitário de Caratinga-Unidade II, do América Futebol Clube e quadra da Escola Estadual José Augusto Ferreira.

Segundo o diretor municipal de Equipamentos e Eventos Esportivos Leandro Viana, a competição foi um sucesso. “Esse ano recebemos o maior número de municípios e escolas para essa etapa, o que demostra o crescimento do esporte escolar entre os municípios que compreendem a Superintendência Regional de Ensino. Agora, nosso foco está voltado para a etapa regional que acontece em Caratinga entre os dias 10 a 15 de julho”.

ETAPA REGIONAL

Leandro ainda ressalta que a etapa microrregional foi apenas um “aperitivo”. “Para a etapa regional esperamos receber em Caratinga mais de dois mil alunos/atletas de nove Superintendências Regionais de Ensino (Caratinga, Almenara, Araçuaí, Teófilo Otoni, Manhuaçu, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Guanhães e Nova Era). Ao todo serão utilizadas 13 escolas como alojamentos e oito ginásios para as competições, sem falar que só participarão dessa etapa as equipes campeãs de suas respectivas microrregionais, o que aumentará o nível técnico das competições. Além do futsal, handebol, voleibol e xadrez, na etapa regional serão disputados ainda o basquete, vôlei de praia e peteca nos naipes masculinos e femininos”.

Com a etapa regional, a expectativa é de movimentação de vários setores da economia do município, como hotéis, restaurantes, supermercados, lanchonetes, pizzarias, táxis, e além do comércio de roupas, tendo em vista que todos os participantes permanecem em Caratinga durante seis dias e muitos familiares acompanham seus filhos.

O JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais é um evento esportivo/educacional do Governo de Minas Gerais realizado em parceria com a Superintendência Regional de Ensino e Prefeitura Municipal de Caratinga, através da Superintendência de Cultura e Esportes.

Confira a lista de classificação final da etapa microrregional e os classificados para a etapa regional:

Futsal Feminino – Módulo I

1º – E.E. José Augusto Ferreira / Caratinga (Classificado para Regional)

2º – E.E. Manoel Joaquim Teodoro / Imbé de Minas (Classificado para Regional)

3º – E.M. Mauro Jacinto de Freitas / São Sebastião do Anta

Futsal Masculino – Módulo I

1º – Colégio Integrado de Caratinga / Caratinga (Classificado para Regional)

2º – E.E. Dr. Guilhermino de Oliveira / Inhapim (Classificado para Regional)

3º – E.E. Profª. Ilma de Lana e Caldeira / Dom Cavati

Handebol Masculino – Módulo I

1º – E.E. Doutor Guilhermino de Oliveira / Inhapim (Classificado para Regional)

2º – Colégio Integrado de Caratinga / Caratinga (Classificado para Regional)

Voleibol Masculino – Módulo I

1º – E.E. Princesa Isabel / Caratinga (Classificado para Regional)

2º – E.E. Durval Madalena / Iapu (Classificado para Regional)

3º – E.E. Engenheiro Amaro Ferreira / Tarumirim

Voleibol Feminino – Módulo I

1º – E.E. Moacyr de Mattos / Caratinga (Classificado para Regional)

2º – E.E. Dom Cavati / Ubaporanga (Classificado para Regional)

Futsal Feminino – Módulo II

1º – E.E. Alberto Azevedo / Inhapim (Classificado para Regional)

2º – E.E. Profª. Dinalva Maria de Souza / Pingo D’agua

3º – E.E. Manoel Joaquim Teodoro / Imbé de Minas

Futsal Masculino – Módulo II

1º – E.E. José Augusto Ferreira / Caratinga (Classificado para Regional)

2º – E.E. Coronel Calhau / Ipanema (Classificado para Regional)

3º – E.E. Dr. José Augusto / Entre Folhas

Handebol Feminino – Módulo II

1º – E.E. Dom Cavati / Ubaporanga (Classificado para Regional)

2º – E.E. Profª. Ilma de Lana e Caldeira / Dom Cavati

Handebol Masculino – Módulo II

1º – E.E. José Augusto Ferreira / Caratinga (Classificado para Regional)

2º – E.E. Profª. Ilma de Lana e Caldeira / Dom Cavati (Classificado para Regional)

3º – E. E. Dr. Guilhermino de Oliveira / Inhapim

Voleibol Masculino – Módulo II

1º – E.E. Princesa Isabel / Caratinga (Classificado para Regional)

2º – E.E. Vitalino de Oliveira Ruela / São João do Oriente (Classificado para Regional)

3º – E.E. Padre Dionísio Homem de Faria / Bom Jesus do Galho

Voleibol Feminino – Módulo II

1º – E.E. Maurílio Senra / Caratinga (Classificado para Regional)

2º – E.E. Padre Dionísio Homem de Faria / Bom Jesus do Galho (Classificado para Regional)

3º – E.E. Alberto Azevedo / Inhapim

Xadrez Feminino – Módulo I

1º – Crislayny S. Alves Teodoro / E.E. do Povoado de Dom Carloto – Tarumirim

2º – Maria Eduarda N. Dornelas / E.E. Prof.º Ilídio Alves Carvalho – São Sebastião do Anta

3º – Gabriely Cristina R. Gomes / E.E. Dr. Guilhermino de Oliveira – Inhapim

4º – Kemile Vitoria F. de Sousa / E. E. Feliciano Miguel Abdalla – Caratinga

Xadrez Masculino – Módulo I

1º – Luiz Ângelo A. de F. Baldon / EE Francisca Rodrigues Valente – Ubaporanga

2º – Pedro Augusto N. Silva / E. E. Feliciano Miguel Abdalla – Caratinga

3º – Willian Silva Israel / E.E. Prof.º Ilídio Alves Carvalho – São Sebastião do Anta

4º – Samuel Francisco C. Souza / E.E. Prof.º Ilídio Alves Carvalho – São Sebastião do Anta

Xadrez Feminino – Módulo II

1º – Umbelina Joana C. Souza / E.E. Prof.º Ilídio Alves Carvalho – São Sebastião do Anta

2º – Lívia Rosa Silva Moreira / E.E. Prof.º Ilídio Alves Carvalho – São Sebastião do Anta

3º – Shamara C. P. Felisberto / E.E. Alaíde Dornelas Nepomuceno – São Domingos das Dores

4º – Yasmim Mayra Faico / E.E. Prof.ª Maria T. Fonseca – Tarumirim

Xadrez Masculino – Módulo II

1º – Rhuan D. Negre Ferreira / EE Josefina Vieira – Santa Rita de Minas

2º – Sebastião Vitor B. Barbosa / E.E. Alaíde Dornelas Nepomuceno – São Domingos das Dores

3º – Alisson Gonçalves da Silva / EE Josefina Vieira – Santa Rita de Minas

4º – Maicon de Carvalho Morais / E.E. Engenheiro Amaro Ferreira – Tarumirim