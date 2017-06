Estado mantém vacinação contra a gripe para os grupos prioritários

Caratinga já atingiu 69,20% do público-alvo

DA REDAÇÃO– Após anunciar a liberação da vacina contra gripe para toda a população, em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) recomendou que somente as pessoas definidas como público prioritário da campanha compareçam às unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) para receber a vacina contra a gripe até a sexta-feira (9).

São considerados grupos prioritários: crianças na faixa etária de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes em qualquer idade gestacional; puérperas (até 45 dias após o parto); trabalhadores da saúde; povos indígenas aldeados; indivíduos com 60 anos ou mais de idade; professores na ativa da educação infantil, ensino fundamental, médio e superior das escolas públicas e privadas; pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, mediante prescrição médica; e população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

A vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde para o ano de 2017 protege contra os três subtipos do vírus da Influenza (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é vacinar os grupos com maior vulnerabilidade para complicações e mortes. A maioria dos casos de Influenza são casos leves e que se resolvem espontaneamente sem sequelas ou complicações. Entretanto, nos grupos mais vulneráveis, quadro clínico pode se complicar e gerar outras doenças graves, como a pneumonia bacteriana.

Do total de 5.560.505 indivíduos incluídos na população a vacinar em Minas Gerais, a meta da campanha é vacinar 90% destes. Até ontem, a cobertura vacinal do estado de Minas era de 81,22%, com um total de 832.916 não vacinados entre os grupos prioritários. A meta foi alcançada no grupo de indígenas e puérperas, com 100,35% e 90,73%, respectivamente. Os demais grupos estão com baixa cobertura vacinal, sendo as gestantes (65,56%), crianças (66,76%), professores (83,67%), trabalhador de Saúde (84,53%) e idosos (87,18%). Também foram aplicadas 878.829 de doses nos grupos de pessoas com comorbidades, população privada de liberdade e trabalhadores do sistema prisional.

334 (39,16%) municípios mineiros alcançaram a meta de 90% nos grupos prioritários; desses 85 (9,85%) alcançaram homogeneidade da cobertura de vacinação.

“O estado de Minas Gerais tem mais de 20 milhões de habitantes e, portanto, uma eventual ampliação de públicos depende do envio de quantitativos extras. No momento, o Estado dispõe de cerca de 1,6 milhões de doses. Com a ampliação da oferta da vacina da influenza não será possível atender toda a população mineira”, afirmou em nota.

O Estado ainda ressaltou que os municípios deverão contabilizar as doses necessárias para atender o esquema de segunda dose em crianças, pois não há estoque para disponibilizar futuramente. Caratinga já atingiu 69,20% do público prioritário.