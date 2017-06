Manhã de literatura e de comemoração

Evento foi promovido pela Academia Caratinguense de Letra e aconteceu no Instituto Hélio Amaral

CARATINGA – A ACL – Academia Caratinguense de Letras – reuniu-se no último domingo (4), no Instituto Hélio Amaral, para mais uma reunião ordinária, quando comemorou o aniversário de 80 anos do acadêmico Humberto Luiz Salustiano Costa. A iniciativa de realizar a reunião no Instituto, assim como de prestar a homenagem ao acadêmico, partiu de seu presidente, professor Hélio Amaral, também presidente da Academia.

A reunião aconteceu na biblioteca do Instituto, cujo acervo destaca-se pela qualidade, sendo um dos melhores espaços do gênero de toda a região de Caratinga. Diversos assuntos foram tratados, com a participação dos acadêmicos Hélio Amaral, Monir Ali Saygli, Mons. Raul Motta de Oliveira, Humberto Luiz Salustiano Costa, Eugênio Maria Gomes, Ligia Maria dos Reis Matos e Águida Pereira. A acadêmica Liginha fez a leitura de um belo texto em homenagem ao aniversariante, que retribuiu com um discurso de agradecimento, considerado por todos como uma bela Peça Literária.

Para Humberto Luiz, aquele foi um momento de demonstração do carinho e da amizade dos membros da ACL. “Estou profundamente lisonjeado. É bondade sem limites dos meus companheiros desta nossa confraria em distinguir-me com um gesto dos mais magnânimos. Devo dizer do quanto sou feliz por esta ocasião, superlativamente especial em minha vida. Logo me vejo um octogenário lembrado com esta homenagem que cola fundo em meu coração. É nesse convívio que tenho aprendido a envelhecer com dignidade e honradez”, registrou o aniversariante.

Na oportunidade, os presentes tomaram conhecimento da aceitação do nome do acadêmico Monir Ali Saygli para compor a Academia de Letras do Brasil, cuja posse acontecerá ainda este mês. Estiveram presentes no “parabéns” ao jornalista Humberto Luiz, além dos acadêmicos, o jovem João Victor Ribeiro Gomes – filho do Acadêmico Eugênio Gomes, colunista do DIÁRIO DE CARATINGA -, Fernando Campos, Helson Jorge, Márcia Alcione, Ivanir Farias e Ivânia Farias