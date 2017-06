Caratinga recebeu milhares de romeiros no último domingo (4)

CARATINGA- Em sintonia com o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado todos os anos em 5 de junho, Caratinga recebeu pelo menos oito mil romeiros no último domingo (4), para a 2ª Romaria das Águas e da Terra da Bacia do Rio Doce. A edição deste ano teve como tema “Bacia do Rio Doce, nossa Casa Comum” e o lema “Povos, terras e águas clamam por justiça”.

Logo pela manhã a intensa movimentação de representantes das dioceses que compõem a Bacia do Rio Doce chamou a atenção. A concentração para a caminhada aconteceu no Santuário de Adoração, a partir das 6h, com uma recepção calorosa, café comunitário e oração. Em seguida, várias atividades foram promovidas para que os participantes tivessem profunda reflexão sobre o tema. Um terço feito de balões foi feito pelos fiéis que seguiram em procissão pela Avenida Catarina Cimini, rumo à Catedral de São João Batista, na Praça Cesário Alvim, onde ocorreu o encerramento com a celebração de missa presidida por dom Emanuel Messias de Oliveira e um almoço comunitário.

Além do aspecto religioso, o evento teve como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação do meio ambiente, com foco no rompimento da barragem de Fundão ocorrida em novembro de 2015, na cidade de Mariana, o que afetou todas as dioceses da Bacia do Rio Doce.

PREPARAÇÃO

Desde o dia 31 de maio foi realizada uma semana missionária, em Caratinga. A iniciativa tem como objetivo ampliar o debate sobre a situação da bacia do Rio Doce e seus afluentes. Dentro dessa programação foram realizadas visitas às escolas, um seminário e uma reunião do Fórum da Bacia do Rio Doce.