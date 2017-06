Sicoob Credcooper dá início à segunda edição de projeto com aprendizes da Funcime

CARATINGA- O Sicoob Credcooper deu início à segunda edição do Projeto Construindo o Amanhã. A cooperativa está preparando 50 aprendizes da Fundação Cidade dos Meninos (Funcime), com idade entre 14 a 17 anos, para a inclusão social e capacitando-os para o mercado de trabalho.

A abertura aconteceu no último sábado (3), com a fala do presidente do Conselho de Administração, Kdner Valadares. Os alunos ainda assistiram a uma palestra sobre cooperativismo, ministrada pelos gerentes de Competitividade Sustentável, Fábio Carvalho e da agência de Santa Bárbara do Leste, Marcone Ferreira Martins. O tema ‘Construindo o Amanhã’ foi abordado por Iêda Dutra, que fez parte do processo de elaboração do projeto. Os assistidos também puderam saber detalhes dos trabalhos que irão desenvolver no decorrer do curso, além do Dia de Cooperar.

Para o diretor Administrativo do Sicoob Credcooper, Alexandre Corrêa, a expectativa é de mais um ano de sucesso do projeto. “Não é só um projeto social que a cooperativa faz, dentre tantos outros. É a continuidade de uma parceria que a gente já tem com a guarda mirim, de longos anos, haja vista a quantidade de funcionários e gerentes, que saíram da guarda mirim. Isso nos orgulha muito. Espero que os meninos possam pegar o espírito do cooperativismo e o que ele pode fazer na sociedade, dando resultado, aprendizado e conhecimento para eles”.

O CURSO

Os alunos participarão de um curso de auxiliar administrativo, com carga horária de 60 horas. Além disso, eles realizarão um trabalho de pesquisa sobre os ramos do cooperativismo, trabalhos sociais, dentre outras atividades que serão desenvolvidas. Eles foram divididos em cinco grupos, com acompanhamento de padrinhos (que são funcionários do Sicoob Credcooper e ex-guarda-mirins).

O curso acontece aos sábados, de 8h às 12h, no auditório do Centro Administrativo do Sicoob Credcooper. A capacitação profissional terá a carga horária de 60 horas. Já a educação cooperativista, terá aulas teóricas e práticas, de 10 horas.

Ao final do curso, o Sicoob Credcooper contratará um aluno como estagiário por um período de seis meses, obedecendo aos seguintes critérios: aluno que obteve a melhor nota na avaliação final; pontualidade; assiduidade (no máximo uma falta); ter participado do trabalho de pesquisa dos ramos do cooperativismo e dos trabalhos sociais. Os demais alunos do curso que conseguirem a certificação ganharão uma caderneta de poupança no valor de R$ 50 cada.

Só serão certificados os alunos que alcançarem 70% da nota na avaliação final, 90% de frequência e 80% de pontualidade, que participarem do trabalho de pesquisa dos ramos do cooperativismo e dos trabalhos sociais.