Jovem detido portando crack e cocaína

PIEDADE DE CARATINGA – Na noite de domingo (4), a Polícia Militar apreendeu três papelotes com cocaína e seis pedras de crack na Rua Senador Firmino, Bairro São José, em Piedade de Caratinga. Tiago Rodrigues de Assis, 22 anos, foi detido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante operação antidrogas, os militares foram informados que um indivíduo chamado ‘Tiago’ estaria traficando drogas na esquina do cemitério. Diante da informação e como a PM já tinha cumprido dois mandados de busca e apreensão na casa do denunciado, os policiais foram até o local indicado e encontraram o suspeito.

Durante buscas foram encontrados no bolso da blusa do jovem, seis pedras de crack e três pinos com cocaína, além de 60 reais.

De acordo com a PM, Tiago assumiu a propriedade da droga e do dinheiro. Ele foi preso e conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.