Motorista morre em acidente na BR-474

Colisão envolveu uma ambulância e Gol

DA REDAÇÃO – Uma pessoa morreu em um acidente ocorrido no início da noite de sábado (3) no km 87 da BR-474, município de Ipanema. A colisão envolveu uma ambulância, placas de Taparuba, e um Gol, placas de Ipanema.

A guarnição da Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local e os militares foram informados que os condutores e passageiros dos veículos envolvidos tinham sido levados para Pronto Atendimento Médico em Ipanema. Os policiais foram até a unidade de saúde, sendo informados que o motorista do Gol,

Wantuil Magalhães Lacerda Filho, 56 anos, deu entrada já sem os sinais vitais.

Os militares conversaram com José Madalena Gonçalves, 34, que dirigia a ambulância. Ele relatou que seguia sentido Taparuba/Ipanema, quando deparou com o Gol vindo na direção contrária e que o veículo estava na contramão. José Madalena disse que para evitar a colisão, desviou a ambulância, mas o motorista do Gol também fez manobra para impedir o acidente, porém mesmo assim houve a colisão.

Dos ocupantes da ambulância, José Madalena era o que o inspirava mais cuidados, no entanto não corria risco de morte. Francisca Tomaz da Silva Ragetli, 50, Thais Gomes de Oliveira Soares, 29, Lúcia Felícia Gouveia, 48, Magda da Silva Nascimento, 25, Gabriela Lora Martins da Costa, 24, e Wendel Moraes Rodrigues da Silva, 21, tiveram ferimentos considerados leves.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e irá emitir laudo apontando as causas do acidente.