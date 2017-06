Gol furtado em Ubaporanga é recuperado em Caratinga

CARATINGA – Na tarde de domingo (4), a Polícia Militar recuperou o Gol, placa HOI 8225. O veículo, que tinha sido furtado na Avenida Padre Rino, em Ubaporanga, foi encontrado no perímetro urbano da BR-116, em Caratinga.

O proprietário acionou a Polícia Militar e relatou que o automóvel foi furtado por volta das 16h40 de domingo. Ele contou que estacionou o veículo na porta de um bar, mas deixou a chave na ignição. O proprietário entrou no estabelecimento para comprar um chiclete e quando retornou, constatou que o carro tinha sido furtado.

Ele pediu um veículo emprestado e foi procurar o seu Gol. Quando chegou ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Caratinga, contou aos policiais o que houve e a PRF comunicou o fato à Polícia Militar. A equipe do Tático Móvel da PM fez rastreamento e localizou o Gol, que tinha dois menores em seu interior. Ambos residem em Ubaporanga. Os adolescentes alegaram que outra pessoa furtou o automóvel. Eles contaram que esse indivíduo os chamou para comprar cigarro e assim que entraram no Gol, saiu sentido Caratinga, mas abandonou o carro nas proximidades da estátua do ‘Menino Maluquinho’, no perímetro urbano da BR-116, ao notar a chegada da PM. Ainda segundo os menores, esse indivíduo fugiu tomando rumo ignorado.

O veículo foi removido ao pátio credenciado, enquanto os menores foram apreendidos e levados para Delegacia de Polícia Civil.