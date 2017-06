Aqui tem Taekwondo e “de graça”

Aulas fortalecem a modalidade em Caratinga

DA REDAÇÃO- Desde o ano de 2010, a Prefeitura de Caratinga mantém uma parceria com a Associação Korion de Desportos, sob o comando do mestre Marcelo Cardoso para aulas gratuitas de taekwondo. Desde que se estendeu para as escolas públicas, esta parceria vem dando frutos: o aumento de praticantes da modalidade deu um salto quantitativo e qualitativo. A inscrição na edição dos Jogos Estudantis de Caratinga em 2016 foi de 265 atletas, nas faixas etárias compreendidas entre seis e 18 anos. Na modalidade foram inscritas 17 escolas do município (oito estaduais, quatro particulares e cinco municipais).

Já na esfera do alto rendimento, foram dez os beneficiados pelo programa Bolsa Atleta de Caratinga. Tendo todos os competidores um extenso currículo de títulos mineiros. Destaque para o atleta Marcos Toledo Júnior, da Associação Korion e que atualmente disputa pela Academia Top Fitness, sob o comando do técnico Mário Toledo. Desde 2015, o atleta iniciou sua participação em campeonatos de nível nacional, o que abriu as portas para a talentosa Luciana Cardoso.

Embora de federações mineiras distintas (e divergentes), Caratinga tem atualmente dois atletas de peso: Marcos Toledo Júnior e Luciana Cardoso.

Outro grande destaque na modalidade é o projeto em expansão “Taekwondo para todos”, com aulas gratuitas no Poliesportivo às sextas-feiras, às 17h30. Ministrado pelo técnico Weliton de Oliveira Souza, o projeto está com inscrições abertas. Seu esforço em realizar o projeto culminou na formação de dezenas de atletas, dos quais oito já receberam o benefício Bolsa Atleta Municipal, por mérito de desempenho reconhecido pelo Conselho de Esportes e Lazer de Caratinga.

O taekwondo está presente em projetos de parceria entre os governos federal (o patrocinador), municipal e estadual (Superintendência Regional de Ensino), como o ‘Mais Educação’ (escola de tempo integral); ministrados em Caratinga em várias escolas municipais e estaduais.

A modalidade é uma forte aliada ao trabalho de aquisição de disciplina, equilíbrio físico, mental e um ótimo recurso para a melhoria na aquisição de medalhas individuais na briga pela premiação dos melhores colocados dos Jogos Estudantis de Caratinga. A referência em Caratinga é a Escola Estadual Menino Jesus de Praga, que tem aulas de Taekwondo a baixo custo e, em 2016 conquistou 25 medalhas.

Segundo Juleny Mattos, diretora de Projetos Esportivos da Superintendência de Cultura e Esportes de Caratinga, as parcerias com as instituições são muito benéficas à população, “pois todos os envolvidos são beneficiados: ganha a criança, a instituição acolhedora, o profissional ministrante e o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva. Formamos profissionais qualificados e é necessária a absorção destes no cenário esportivo”.

Ela acrescenta que os resultados indicam que investimentos nessa área, tanto no setor privado (patrocínio direto a atletas e academias) quanto no público (contratação de professores) é atendida a função social. “De estimular práticas positivas no contexto de nossa sociedade, que combate os números alarmantes de perda da nossa massa infanto-juvenil para os crimes de contravenção, uso e tráfico de entorpecentes e gravidez precoce”.

Para Juleny, a prática esportiva do taekwondo lida com disciplina e programação para o futuro. “Todo investimento e atenção voltados ao desenvolvimento destes atletas, ainda que intenso às famílias dos competidores, não se compara ao desgaste e trabalho dado por jovens que se perdem em contextos de vandalismo e criminalidade ao passarem pela adolescência. O cenário de tristeza e pesar vivido por pais angustiados são trocados pelo sentimento de orgulho e alegria dos pais dos nossos representantes nesta modalidade. Os jovens ficam saudáveis. Em luta podem até receber alguns arranhões no corpo, mas permanecem com alma sadia, pronta para os desafios que a vida normalmente lhes impõe”.