Projeto inovador do curso de Educação Física do UNEC promove sustentabilidade e conscientização ambiental

CARATINGA – Um projeto inovador implantado pelo curso de Educação Física do UNEC, Centro Universitário de Caratinga, está possibilitando uma série de aprendizados aos alunos do 5º período da disciplina. Além de produzir trabalhos científicos, os participantes também aprendem sobre contribuição social, sustentabilidade, e despertam maior conscientização ambiental.

Através do projeto “Pequenos Gestos, Grandes Ações Pedagógicas” foi possível a implantação de ações básicas realizadas com matérias primas, que possibilitaram a prática de atividades cognitivas e motoras. O resultado foi demonstrado na confecção de cerca de 40 banners, expostos na noite desta quinta-feira (31/05) durante a aula no ginásio poliesportivo, Unidade II do UNEC.

Para a professora de Estágio Curricular do 5º período do curso de Educação Física, Aline Elias de Oliveira Santos, a segunda etapa do projeto “Pequenos Gestos, Grandes Ações Pedagógicas”, tem dentre outros propósitos o de resgatar a criatividade do professor e do próprio aluno. “No primeiro momento, tivemos a solicitação e a confecção de um kit alternativo para as aulas de Educação Física no âmbito escolar. Agora estamos apresentando pesquisas. Durante o período de estágio foram confeccionados jogos e espécies de brinquedos. Hoje estão sendo apresentados os resultados daquilo que foi desenvolvido, com aspectos pedagógicos, cognitivos, afetivos e motores.”

Para os acadêmicos tudo que tem sido aprendido através do projeto, inclusive valores, serão levados para a vida toda. É o caso de Daniel Videira, aluno do 5º período do curso. “O conteúdo e a participação que a gente teve, vamos levar para o resto de nossas vidas. É coisa para pensar e ter uma visão diferente em termos de reciclagem. Antes pegávamos uma garrafa plástica e jogávamos no lixo. Hoje, conseguimos ver até brinquedos nela. É interessante perceber que podemos trabalhar com ela de diversas formas. Houve uma mudança de conceito”.

Já Ericarla Vanessa, também aluna do 5º período, comentou sobre valores e responsabilidades. “Caso a gente tenha pelo menos a ideia de como fazer, e de como contribuir para a formação das crianças, podemos fazer materiais incríveis, com pouca coisa. O projeto também contribui com a valorização de professores e alunos, e com as questões sociais, ecológicas, e até econômicas.”

Além de poder vivenciar os trabalhos científicos produzidos, o conteúdo também contribui com a questão social, um dos papeis da FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga, e do UNEC, através do curso de Educação Física.

Coordenador do curso, o professor José Antônio Martins Júnior, vibrou com o projeto. “Cada um dos alunos desenvolveu um trabalho. Conseguimos atrelar dentro do curso de Educação Física o ensino; a extensão, porque os alunos fizeram o trabalho fora do contexto da escola; e a pesquisa, que é o tripé de qualquer processo educacional, de qualquer universidade.”