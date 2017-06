Primeiro encontro dos Centro Estaduais de Educação Continuada da SRE de Caratinga

Evento foi promovido pelo CESEC Professor Celso Simões Caldeira

CARATINGA – Aconteceu na última segunda-feira (29/5), na sede do CESEC Professor Celso Simões Caldeira, o primeiro Encontro dos Centros Estaduais de Educação Continuada da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga. O evento contou com a participação do CESEC Maria Cecília de Moura, de Ipanema, e serviu para troca de experiências, saberes e anseios na busca de oferecer à clientela de jovens e adultos uma educação de qualidade na forma semipresencial.

Compareceram a diretora da SRE Caratinga, Landislene Gomes Ferreira e as analistas da SRE Danielli de Oliveira Arêdes e Elisangela Corrêa Dutra. Ao se dirigir aos presentes, Landislene ressaltou a importância do encontro para união dos CESEC’s.

Estiveram presentes a diretora Vilma Célia da Silva Teodoro, a especialista Raquel Ávila Martins de Freitas, a professora orientadora de aprendizagem Marta Duarte Vieira Alkimim e a intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) Tatiana Souza Rodrigues da Mata, do CESEC Maria Cecília de Moura – Ipanema, que se mostraram entusiasmadas com a oportunidade de estreitamento dos laços entre as duas instituições de ensino.

TEMAS ABORDADOS E OFICINAS

Foram abordados temas relativos à Resolução da SEE/MG 2.943 de 18 de março de 2016, que trata da organização e funcionamento do ensino nos Centros Estaduais de Educação Continuada (CESEC’s) enfatizando a realidade deste CESEC conforme a legislação vigente. Em grupos de trabalho, foram apresentados para apreciação, análise e troca de experiências os formulários utilizados pela secretaria e pelos professores orientadores de aprendizagem, como também o material pedagógico: livros, apostilas, planos de estudos e provas dos componentes curriculares.

Ainda com base na Resolução da SEE/MG 2.943, foi apresentado o projeto interdisciplinar “Empreendedorismo e Sustentabilidade” que tem tido grande aceitação dos alunos. O principal objetivo desse projeto é mostrar que ser empreendedor não precisa necessariamente se tornar um empresário e “ganhar” dinheiro com o que se faz, mas deixar de gastar confeccionando os alimentos e os produtos de limpeza que consome, produzindo objetos de decoração, dentre outras vantagens. Ser empreendedor também é investir na própria educação.

As oficinas e outras atividades relativas ao projeto foram mostradas por meio de um painel com fotos e apresentação pelas equipes responsáveis pela horta orgânica, artesanato e produtos da linha “SPYA” de amaciantes e desinfetante.

Ainda no projeto, o professor orientador de aprendizagem de inglês relatou sobre “Curso Básico de Inglês” que está sendo realizado às segundas-feiras com alunos do CESEC.

Tratando da inclusão, o intérprete de Libras mostrou seu trabalho com os alunos com deficiência auditiva e a professora orientadora de aprendizagem de química relatou como tem trabalhado com uma aluna deficiente visual. Ambos disseram sobre importância de empreender amor e dedicação em todos os momentos do processo ensino e aprendizagem.

A coordenadora da Banca Permanente de Avaliação fez uma apresentação sobre trabalho realizado no setor.

“Foi um evento de grande importância. Momentos assim fortalecem e aproximam os CESEC’s que se encontram distantes geograficamente”, ponderou Romeu Miranda Júnior, diretor do CESEC Professor Celso Simões Caldeira.