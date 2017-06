PM apreende quatro quilos de maconha no Vale do Sol

CARATINGA – Cerca de quatro quilos de maconha foram apreendidos na noite desta quinta-feira (1) na Rua Maria Raimunda Soares Pimenta, Bairro Vale do Sol. Thalisson Luciano de Oliveira, 19 anos, acabou preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante operação antidrogas, os militares foram informados que um indivíduo chamado ‘Thalisson’ estaria vendendo entorpecentes na Rua Maria Raimunda Soares Pimenta e que ele teria recebido grande quantidade de drogas e que elas estariam escondidas em um matagal próximo a referida rua.

Diante da denúncia, os militares foram o local e fizeram monitoramento, tendo visualizado o suspeito Thalisson. Segundo os militares, o rapaz entrou e saiu várias vezes do local onde foi dito que as drogas estariam escondidas. Em determinado momento, o jovem voltou ao lugar onde estavam as drogas e foi abordado pelos policiais. Próximo a Thalisson estava uma sacola branca e em seu interior foram encontradas cinco tabletes de maconha e uma balança.

No momento da prisão de Thalisson, um veículo Agile, prata, fugiu em alta velocidade e não deu tempo dos policiais anotarem a placa. Em seguida, os militares vistoriariam outro lote e apreenderam outra sacola contendo um tablete menor de maconha. As drogas recolhidas pensaram, aproximadamente, quatro quilos.

Durante a confecção do boletim de ocorrência, Thalisson autorizou os militares a verem em seu celular as conversas referentes às drogas apreendidas, tendo identificado um homem que seria também o dono do entorpecente. Aos policiais, Thalisson disse que apenas iria fazer a travessia das drogas e que elas não seriam dele.

O suspeito foi detido e levado para Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado.