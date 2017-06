COLUNA ABRINDO O JOGO

Fiquei fã

Sou um defensor ardoroso da promoção e de competições de categorias de base. Afinal, elas que nos revelam valores que mais tarde estarão brilhando pelos campos da região, do Brasil e quem sabe do mundo. Assim nasceram craques regionais como Marcelo Alves, campeão brasileiro em 1995 pelo Botafogo; Jeferson, ídolo no futebol do Nordeste; e Jones, campeão potiguar em 2016, com passagens por Cruzeiro, Goiás, Bahia, Náutico e futebol turco. Para que tenhamos mais casos de sucesso como esses, defendo mais competições como a encerrada no último domingo (28/5) com conquistas do Despertando Talento de Ipanema, na categoria sub 11; e UAI de Inhapim na sub 13. O Esporte Clube Caratinga acabou vice-campeão em ambas categorias. Porém, alguns nomes, acredito que vamos ouvir falar muito neles: Guilherme Henrique, Cabral, Pedro Messi, Sanderson, Ricardinho e João Pedro. Entretanto, um pequeno camisa 09, artilheiro com 16 gols em oito jogos me chamou muito a atenção. Ronald, além do talento natural, afinal, ainda é daqueles garotos que “brinca de bola” me fez viajar no tempo em pelo menos 30 anos, quando eu e vários outros garotos também de origem bem humilde, chegávamos ao Dragão pra jogar nas escolinhas que deixavam o Dr. Maninho repleto de crianças, oriundas de todos os cantos da cidade. Parabéns ao Esporte Clube Caratinga por continuar dando oportunidade a tantos garotos cheios de sonhos. Quanto ao Ronald, é cedo pra afirmar que será um craque, ou até mesmo jogador profissional. Porém, jamais irá esquecer que um dia foi artilheiro de um campeonato tão importante, vestindo a camisa do clube mais vitorioso de nossa história.

Mineiros: Rodada vai ser dureza

A 4ª rodada do Brasileirão promete ser dura para os dois representantes mineiros na Série A. com apenas 02 pontos em três rodadas, o Atlético terá jogo duríssimo contra o Palmeiras em São Paulo. Mesmo o Galo estando na parte de baixo da tabela, imagina-se que pelo potencial do elenco, ainda irá brigar na parte de cima. Assim, o alviverde deve ser visto como adversário direto. Porém, a realidade de ambos na competição é decepcionante até aqui. Portanto, jogo primordial para uma arrancada. Nem mesmo o fato de estarem classificados para a próxima fase da Libertadores, serve de desculpas para uma campanha tão fraca no início do Brasileirão. Ambos tem problemas pra resolver no sistema defensivo.

O Cruzeiro terá pela frente a líder Chapecoense. Mesma equipe que enfrentou e eliminou na Copa do Brasil. Entretanto, o contexto é outro. Dessa vez a Chape pode jogar dentro de suas características. Não tem que buscar a vitória a qualquer custo. Como a Raposa está em segundo, joga pela liderança. Acredito em bom jogo mais uma vez.

A volta do “pofexô”

Que Wanderlei Luxemburgo é um dos grandes técnicos da história do futebol brasileiro, poucos irão descordar. Afinal, seu currículo fala por si só. Porém, já faz um bom tempo que não faz um trabalho que corresponda a tal currículo. Não se trata apenas de estar desatualizado. Passa também por uma prepotência em não admitir isso, e principalmente uma falta de foco no principal que é ser treinador de futebol. Não ficar se preocupando com a cozinheira, cor do cabelo do jogador, lavanderia do clube. Focar apenas em seu trabalho. Essa chance que ele acaba de ganhar no Sport caiu do céu. Afinal, é a oportunidade de mostrar em um clube estruturado, com bom elenco, que o “pojeto” ainda pode dar certo.

