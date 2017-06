Condutor detido por embriaguez ao volante e passageiro por porte de arma

CARATINGA – Duas pessoas foram detidas na madrugada de ontem pela Polícia Militar. Um motorista, 52 anos, foi preso por dirigir embriagado, enquanto o passageiro, 38, foi conduzido por porte ilegal de arma. A ocorrência foi registrada na Avenida Presidente Tancredo Neves, Bairro Salatiel.

Durante patrulhamento, uma guarnição da PM observou que um veículo Parati estava no ‘Morro da Lagartixa’, no Bairro Vale do Sol, num local suspeito como ponto de venda de drogas. Os militares ficaram em lugar estratégico e viram quando o veículo seguiu pela Rua Manoel Gonçalves de Castro, mas ao notar a presença da viatura, o condutor fez manobra brusca e tentou fugir, mas foi abordado pelos militares.

Durante a abordagem, os militares encontraram um revólver na cintura calibre 32 do passageiro. A arma estava municiada com seis cartuchos. De acordo com a PM, o motorista apresentava visíveis sinais de ter ingerido bebida alcoólica e admitiu ter tomado quatro doses de vodca. Inicialmente ele aceitou fazer o teste do etilômetro, mas soprou sem o volume de ar suficiente para a aferição. Ao ser informado que teria que fazer novamente o teste, o motorista recusou. Como o carro está com a documentação em dia, foi entregue para um condutor devidamente habilitado.

Motorista e passageiro foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil. Os militares também confeccionaram os referidos autos de infração.