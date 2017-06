Preso suspeito de roubar em posto de combustíveis

No desenrolar da ocorrência, drogas foram apreendidas e mais uma pessoa foi detida

DA REDAÇÃO – Na noite desta quarta-feira (31/5), a Polícia Militar prendeu um jovem acusado de roubar em um posto de combustíveis localizado na Praça José Raimundo, centro de Raul Soares. No decorrer das ocorrência, os militares recuperaram parte do dinheiro roubado, apreenderam drogas e também prenderam uma pessoa suspeita de ligação com o tráfico de entorpecentes.

Por volta das 16h45 de quarta-feira, a PM foi informada que um roubo tinha acabado de acontecer num posto de combustíveis. Um dos proprietários disse que se encontrava no escritório junto de seu sócio, quando dois indivíduos chegaram numa motocicleta e eles estavam armados. Segundo o proprietário, um dos autores ficou do lado de fora, enquanto o comparsa entrou no escritório e anunciou o assalto. O marginal exigiu dinheiro e também os pertences das vítimas. De acordo com o proprietário, os autores fugiram levando cerca de 4.500 reais e um celular.

Os militares analisaram as imagens da câmeras de monitoramento e identificaram Carlos Roberto Rezende Lacerda, 18 anos, como sendo um dos suspeitos. O jovem reside no bairro Novos Tempos e já é conhecido do meio policial. Os policiais foram até a casa do suspeito e chamaram por ele, mas Carlos não atendeu e tentou fugir pelos fundos da residência acompanhado de Rogério Paulino de Jesus, 23; no entanto, ambos foram contidos pelos militares.

Foram feitas buscas na casa de Carlos e os militares encontraram, no quarto do suspeito, uma sacola plástica contendo 71 buchas de maconha. Ainda durante as buscas no interior da residência foram encontradas três munições calibre .38 intactas, bem como as roupas utilizadas no assalto, ou seja, duas blusas de frio, calças jeans e par tênis juntamente com 1.890 reais, que estavam escondidos dentro de um tanquinho de lavar roupas.

De acordo com a PM, Carlos admitiu o roubo e contou que dividiu o dinheiro com o comparsa, mas ele se recusou a dizer o nome dessa pessoa.

Os suspeitos foram detidos e levados para Delegacia de Polícia Civil. Carlos foi autuado por roubo e tráfico de drogas, enquanto Rogério foi autuado por tráfico de drogas e desobediência por ter tentado evadir da abordagem policial, desobedecendo a ordem de parada.

O outro autor do roubo não tinha sido detido até o final dessa edição.