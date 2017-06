Padre Vittorio comemora 50 anos de sacerdócio na Itália

O dia 21 de maio de 2017 foi uma data especial para padre Vittorio Baggi (que já atuou na Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, Santuário de Adoração, de Caratinga). Ele foi recepcionado por amigos e familiares para uma celebração em referência aos seus 50 anos de sacerdócio, em sua terra natal Sorisole, região da Lombardia, província de Bérgamo, na Itália. Para descrever esse momento festivo, publicamos uma carta escrita por familiares de padre Vittorio (originalmente em italiano e adaptada para o português):

Sorisole, 2 1 Maggio 2017

Caro Padre Vittorio, oggi noi tutti: familiari, amici, e tutta la comunità stiamo vivendo grazie a Te una giornata indimenticabile e gioiosa per il Tuo cinquantesimo di sacerdozio. Celebrare i 50 anni di sacerdozio è prima di tutto un grandissimo dono di Dio ma anche un momento di riflessione per questa straordinaria festa: perché ci permette di cogliere che quanto stiamo celebrando è: “Cosa gradita a Dio”, così come è stata tutta la Tua vita. Questa gioia, vogliamo condividerla con tutti, anche con persone coinvolte in situazioni di dolore e di speranze, con le loro preoccupazioni del passato, del presente e del futuro. Padre Vittorio, sei un sacerdote com una forte e autentica vocazione di fede che il Signore Ti ha fatto camminare per le vie del mondo lasciandosi incontrare da Lui in tanti volti gioiosi e a volte anche sofferenti, insomma un sacerdote stracolmo di grazia del Signore, perché non ti si è mai visto arrabbiato, forse deluso o rammaricato delle persone che avevano perso la loro origine e il loro destino, ma tu con desiderio di amore hai sempre consigliato e testimoniato con la vita. Questo è stato possibile perché hai la certezza di sentirti amato dal Signore, e questa cosa I’hai sempre trasmessa a tutta la gente che hai incontrato. Quando sei partito per la missione in Brasile non hai pensati a cosa stavi perdendo, familairi, parenti, amici o un tuo stile di vita, ma sei andato súbito all’ origine nel senso che hai capito che era il Padre che Ti chiamava e ti sei messo ala Sua sequela. E’il grazie di noi, tuoi familiar e parenti, perché in tutti questi anni ci sei stato vicino nei momenti gioiosi e triste dela vita. La Tua vivacità, I’ entusiasmo contagioso e la Tua grande fede, ci hanno trasmesso coraggio e speranza, ma soprattutto ci accompagni con la preghiera e sappiamo che quotidianemente hai un ricordo particolare per tutti noi, nella Santa Messa. Inoltre hai battezzato alcuni dei nostri figli e nipoti e unito in matrimonio alcun di noi. Per tutto questo siamo grati al Signore di essere la tua famiglia. L’augurio, oltre a una lunga vita in serenità e salute è quello che Tu possa sempre rendere “Grazie al Signore” per le meraviglie che Egli continua a compiere ala Tua vita di sacerdote. Fraternamente noi tutti Ti abbracciamo, auguri.

Sorisole, 2 1 de maio de 2017

Querido padre Vittorio, todos nós: família, amigos e comunidade, vivemos, graças a você, um dia memorável e alegre pelo seu quinquagésimo ano de sacerdócio. Comemorar 50 anos de sacerdócio é antes de tudo um grande dom de Deus, mas também um momento de reflexão para esta festa extraordinária, porque nos permite compreender que o que estamos celebrando é “o que agrada a Deus”, como tem sido em toda a sua vida. Esta alegria, queremos compartilhar com todos, incluindo as pessoas envolvidas em situações de dor e esperança, com as suas preocupações do passado, presente e futuro. Padre Vittorio, você é um padre com uma vocação forte e genuína da fé, o Senhor fez você andar pelas ruas do mundo, deixando para encontrá-lo em tantos rostos alegres e, por vezes, sofridos, em suma, um padre abarrotado de graça do Senhor, pois nunca foi visto zangado, talvez desiludido ou arrependido, como uma pessoa que tenha perdido sua origem e seu destino; mas com um desejo de amar. Sempre conselheiro, testemunhou com sua vida. Isso foi possível porque você tem certeza de se sentir amado pelo Senhor e é isto que sempre transmitiu a todas as pessoas que conheceu. Quando você partiu para a missão no Brasil, não pensou no que sentiria mais falta, como membros da família, amigos ou seu estilo de vida, mas foi imediatamente, pois você entendeu que era o Pai que lhe chamava a segui-lo. Damos graças, por todos estes anos em que estivemos perto, nos momentos alegres e tristes da vida. Sua animação, entusiasmo contagiante e grande fé, que nos deram coragem e esperança para acompanhá-lo com orações e saber que cotidianamente você está presente em uma recordação particular, na Santa Missa. Também batizamos alguns dos nossos filhos e netos unidos em matrimônio. Por tudo isso, somos gratos ao Senhor, por sermos a sua família. A esperança é, além de uma longa vida de serenidade e saúde, que você possa sempre render “graças a Deus”, pelas maravilhas que Ele continua a fazer em sua vida como sacerdote. Fraternalmente, abraçamos você, parabéns.