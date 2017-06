Mês de Maria tem encerramento apoteótico

CARATINGA – O encerramento do Mês de Maria, na Catedral, acontecido no dia 28 de maio, foi uma verdadeira apoteose, com a Catedral literalmente tomada pelos fiéis. Belíssimas e graciosas coroadeiras, em grande estilo realizaram a coroação de Nossa Senhora, antecipada por procissão luminosa, saindo da residência do casal dr. Ruy Xavier do Vale e dra. Dora Bomfim Pereira do Vale, e contando com o abrilhantamento musical da Banda Santa Cecília, participação do Tiro de Guerra, e sendo festeiro o Irmão Supermercados.

O evento religioso reviveu, em toda a sua intensidade, os tempos áureos do Monsenhor Aristides Marques da Rocha.

Ponto alto do evento foi a Santa Missa, presidida pelo padre Moacir Ramos Nogueira e concelebrada pelo padre Boreli e Monsenhor Raul Motta de Oliveira, que ali estiveram, prestigiando o amigo Humberto Luiz Salustiano Costa, que celebrava, na ocasião, seus 80 anos de vida ao mesmo tempo em que festejava também 50 anos de feliz sobriedade.

Um dos momentos de grande emoção foi, indiscutivelmente, a apresentação do cantor caratinguense Agnaldo Timóteo, que fez questão de sua presença, para homenagear o jornalista Humberto Luiz, de quem é amigo há muitos anos.

Destaque também para a escritora maior de Caratinga, Marilene Godinho, que a todos encantou com o seu pronunciamento de enaltecimento ao homenageado e seu companheiro da Academia Caratinguense de Letras.

AGRADECIMENTO

A propósito da celebração da missa em ação de graças pelos seus 80 anos de vida e 50 de sobriedade, o jornalista Humberto Luiz fez o seguinte agradecimento:

“Aqui estou para louvar e bendizer este momento especialíssimo em minha vida. Por obra e graça do Poder Superior, diante do altar de Deus estou tendo a suprema ventura de me ver cercado pelos bons amigos desta minha altaneira Caratinga, que há 49 anos tem me concedido a mais afetuosa cidadania. Foi, realmente, Deus, em sua infinita bondade, que colocou esta cidade em meu caminho. Aqui, a minha realização tem sido construída no dia a dia de um trabalho que me engrandece e do qual muito me orgulho. E nestas palavras brotadas do meu coração quero, ainda uma vez, dizer aos conterrâneos que sou um homem feliz, pelas amizades, pelo convívio e, sobretudo, pela família que Deus me deu, sendo um dos orgulhos maiores de minha existência minha esposa Vanda Lelis, meus filhos Humberto Luiz Júnior, João Camilo e Luiz Felipe e minhas netas Maria Clara e Alice, e o neto Rafael que vai chegar no próximo mês de setembro. Esta celebração é tudo aquilo que gostaria de vivenciar neste meu crepúsculo de vida, vendo-me honrado pela presença dos amigos e familiares e deles estar recebendo tanta manifestação de carinho. A todos deixo o meu imorredouro agradecimento, aos celebrantes deste santo ofício, de modo particular e especial, manifestação esta que faço extensiva ao grande astro do sucesso, meu amigo Agnaldo Timóteo, esta criatura extraordinária no mundo da música em nosso país. E como derradeira palavra a expressão maior de perene gratidão: é com o coração em festa e a alma exultante que humildemente imploro a Deus que continue prodigalizando a todos desta nossa comunidade com as suas bênçãos, com o seu amparo e com o seu carinho. Hoje e sempre, que Deus seja louvado!”