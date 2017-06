PAINEL 02-06-2017

Conferência

Hoje e amanhã, a Secretaria de Saúde de Caratinga realiza a 10ª Conferência Municipal de Saúde. O evento tem o objetivo de oferecer a população oportunidade de participar das discussões e sugerir ideias de melhorias para a saúde. A Conferência acontece no Auditório da UNEC I, na avenida Moacyr de Mattos, no centro de Caratinga. A abertura será feita às 8h com a presença do Secretário de Saúde do Município, o médico Giovanni Correa.

Imbé de Minas

Na noite de quarta-feira (31/5) foi realizada missa em comemoração aos 100 anos do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA). O prefeito de Imbé de Minas, Marquim da Farmácia (DEM) esteve presente e ressaltou o empenho da Secretaria de Saúde de Imbé de Minas onde não tem medido esforços para com a população imbeense.

Imbé de Minas II

Marquim aproveitou a ocasião e comentou sobre a importância do HNSA, não só para Caratinga, mas para toda a região. Depois, analisou que “a Prefeitura de Imbé de Minas atualmente mantém convênio/contrato com o hospital e vem sendo muito satisfatório os atendimentos para com o município de Imbé”.

Feijoada do Catitu

O Núcleo do Câncer anunciou que a 9ª Feijoada do Catitu será no dia 24 de junho, no Sítio do Flávio Pena, no condomínio Morada do Lago. Os ingressos, que são limitados, custam 60 reais e podem ser adquiridos na sede do Núcleo, na Travessa João Coutinho, nº 22, ou nas lojas Orangotango e Armazém da Moda. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (33) 3321-8270.