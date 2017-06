Jovem que estava desaparecido é encontrado morto

SÃO DOMINGOS DAS DORES – A Polícia Militar encontrou na manhã desta quinta-feira (1) o corpo do jovem Dionata Deividy Gonçalves Ribeiro, 21 anos, conhecido por “Jhow Jhow”, que estava desaparecido desde a segunda-feira (29/05). Apenas a moto que o rapaz pegou emprestada havia sido encontrada incendiada.

De acordo com o sargento Evandro Moreno, do destacamento de São Sebastião do Anta, o corpo foi encontrado no Córrego Cabeceira Águas Claras, zona rural do município. “Recebemos uma informação de que o corpo de Dionata estava nesse local; a vizinhança observou o mau cheiro e nos ligou. Segundo a perícia, foi encontrada uma perfuração, por arma de fogo, com o projétil alojado na caixa torácica e um ferimento causado por faca no lado direito do corpo”, contou o sargento Moreno.

O comandante da 288ª Companhia de Polícia Militar em Inhapim, capitão Ronaldo Sanglard, disse que na segunda-feira uma moto foi abordada pelo policiamento e estava tudo certo com os documentos e mais tarde, Dionata desapareceu. Essa moto que havia sido abordada cedo como o proprietário foi encontrada depois queimada na zona rural de São Sebastião do Anta. O dono confessou à polícia ter emprestado para Dionata. “Começamos a linha de investigação pelo lado do homicídio, Dionata tinha diversas passagens pela polícia, dentre elas, assalto, tráfico de drogas e homicídio. Muitos jovens estão perdendo a vida por conta do envolvimento com o crime e às vezes a família não se preocupa e no mundo do crime, o caminho é o da prisão ou da morte”, analisou o comandante.

FAMILIARES

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA acompanhou o momento em que alguns familiares de Dionata estiveram no local que o corpo foi encontrado. Inconsolado, o tio de Dionata, José Gonçalves da Silva, 50 anos, disse que infelizmente o sobrinho mexia com drogas, o que pode ter sido o motivo de sua morte. “Ele vivia jurado de morte e também jurava outros. Quem mexe com drogas, geralmente não passa dos 25 anos. Ele era um menino honesto, trabalhador, mas há dois anos se envolveu com pessoas erradas, tentei ajudar, tenho um trabalho em São Domingos das Dores onde montei um espaço para jovens jogarem futebol e não ficarem nas ruas, Dionata ficou lá por um tempo, mas saiu. A gente fica triste, enquanto lutamos para tirar nosso jovens das drogas, outros lutam para os levar para esse mundo”, disse José Gonçalves.

O corpo de Dionata será velado e sepultado em São Domingos das Dores, onde residia.