Imbé de Minas realiza evento para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes

IMBÉ DE MINAS – A prefeitura de Imbé de Minas, através da Secretaria de Ação Social com o apoio do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), Conselho Tutelar e Polícia Militar, realizou na manhã de ontem, evento alusivo ao “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

Uma grande passeata, envolvendo os alunos da rede pública, percorreu as ruas de Imbé de Minas. Após a passeata, houve concentração na praça da cidade. Também foram realizadas palestras e eventos durante todo o mês de maio relativos ao tema. “A intenção foi destacar a data para mobilizar e convocar toda a sociedade a participar dessa luta para proteger as crianças e adolescentes”, disseram os organizadores.

Edvaldo Martins de Melo, secretário municipal de Ação Social, falou sobre a importância do evento. “Estamos trabalhando na prevenção e conscientização das pessoas. Não podemos aceitar que em pleno século XXI ainda exista violência sexual contra as crianças e os adolescentes. O dia 18 de maio é a data oficial de combate a este crime, portanto, durante todo mês de maio realizamos atividades sobre o tema, fechando hoje com este evento”, frisou.

A DATA

No dia 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espirito Santo. Seu corpo apareceu seis dias depois carbonizado e os seus agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos. A data ficou instituída como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” a partir da aprovação da Lei Federal nº. 9.970/2000. O “Caso Araceli”, como ficou conhecido, ocorreu há quase 40 anos, mas, infelizmente, situações absurdas como essa ainda se repetem.

Diferença entre Abuso e Exploração Sexual

O abuso sexual envolve contato sexual entre uma criança ou adolescente e um adulto ou pessoa significativamente mais velha e poderosa. As crianças, pelo seu estágio de desenvolvimento, não são capazes de entender o contato sexual ou resistir a ele, e podem ser psicológica ou socialmente dependentes do ofensor. O abuso acontece quando o adulto utiliza o corpo de uma criança ou adolescente para sua satisfação sexual. Já a exploração sexual é quando se paga para ter sexo com a pessoa de idade inferior a 18 anos. As duas situações são crimes de violência sexual.

DENÚNCIAS

No Brasil, o “Disque 100”, criado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, é um serviço de recebimento, encaminhamento e monitoramento de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Os dados mostram que, de março de 2003 a março de 2011, o Disque recebeu 52 mil denúncias de violência sexual contra este público, sendo que 80% das vítimas são do sexo feminino.

O Disque 100 funciona diariamente de 8h às 22h, inclusive aos finais de semana e feriados. As denúncias são anônimas e podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita para o número 100; e do exterior pelo número telefônico pago 55 61 3212-8400 ou pelo endereço eletrônico: disquedenuncia@sedh.gov.br.