Reinaugurada Sou Fit Academia

CARATINGA – Foi reinaugurada na última segunda-feira (29/5), a Sou Fit Academia, que agora funciona na Avenida Catarina Cimini, 47, centro. Com espaço mais amplo, novas modalidades e professores, a Sou Fit Academia reafirma sua proposta de atender aqueles que querem cuidar do corpo e da mente com a realização de exercício físicos.

O professor Dalber Carvalho explica que a prática regular de atividade física melhora as funções vitais e ajuda na perda de peso e ganho de massa magra. “Prescrevemos exercícios respeitando a individualidade, orientação médica, patologias e o objetivo de cada cliente”, explica o professor.

Dalber Carvalho acrescenta que a Academia apresenta novo conceito e atendimento diferenciado. Mais informações sobre a Sou Fit Academia podem ser obtidas através do telefone (33) 3322- 2831