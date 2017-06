Estudantes de Psicologia lançam livro sobre os desafios da relação entre professor e aluno no ambiente escolar

CARATINGA – No último dia 24 (quarta-feira), o curso de Psicologia do Centro Universitário de Caratinga lançou mais um livro pela Editora FUNEC. “Decifra-me ou te devoro” é o título da obra, que reúne textos de estudantes sobre a relação entre professor e aluno na sala de aula. A obra é resultado de um trabalho conjunto entre estudantes do quinto período de Psicologia.

De acordo com o professor Walber Gonçalves, um dos organizadores dos textos que deram origem ao livro, a turma visitou escolas de Inhapim, Ubaporanga, Caratinga e Santa Rita de Minas. Nas instituições os acadêmicos analisaram a relação entre educador e estudante, e como ela interfere no processo educacional. “No curso temos a disciplina ‘Pesquisa em Psicologia’, na qual os alunos podem escolher um tema para trabalhar ao longo do semestre. Escolhemos pesquisar sobre a educação e as várias temáticas ligadas a esse assunto, tanto buscando referência nos livros quanto nas idas a campo. Cada capítulo do livro nada mais é do que um relato dessas pesquisas”, detalha.

O estudante Eduardo Faustino Prudêncio foi um dos participantes da elaboração dos textos. Ele destaca que o livro pode contribuir para que os educadores decifrem os alunos e facilitem o processo de aprendizagem. “Quando fomos a campo, pudemos nos deparar com os problemas do dia a dia, e tínhamos o intuito de somar conhecimento para o professor. Muitas vezes ele tem uma formação acadêmica apenas na área em que leciona, mas entender o aluno de forma psicológica facilita o processo de aprendizagem tanto para ele quanto para o aluno”, explica.

Marília Ribeiro da Silva Reis também é uma das autoras, e conta que a experiência foi um desafio instigante. Seu grupo trabalhou as necessidades específicas da EJA (Educação de Jovens e Adultos). “O aluno dessa modalidade está geralmente inserido numa escola regular, mas tem demandas diferentes. Pode ser um idoso, um trabalhador que chega cansado à sala de aula, entre outros. Tentamos identificar pontos em que o professor deveria ficar mais atento para que esses estudantes sejam atendidos de forma compensatória”, afirma.

Um dos parceiros na publicação do livro foi a Academia Caratinguense de Letras. O presidente, Hélio Amaral, elogiou o trabalho dos estudantes. “Fui professor do curso de Psicologia durante quase 40 anos no Rio de Janeiro, e tenho uma estima muito grande por esses alunos. Deixo meus parabéns a eles e em nome da academia, digo que, ao apoiar a publicação desse livro, estamos prestando um serviço muito importante para a cidade”, comenta.

A primeira edição do livro teve tiragem limitada, e os exemplares se esgotaram logo após o lançamento. Mas ainda é possível adquirir a versão digital pelo site unec.edu.br.