Parceria entre FUNEC e Sistema Caratinga de Comunicação permite volta do telejornal TJS

CARATINGA – O dia 29 de maio de 2017 foi uma data histórica para o telejornalismo da cidade. A data marcou a volta ao ar do TJS, telejornal pioneiro na televisão de Caratinga e uma das referências no meio televisivo regional. Repaginado e mais moderno, nessa nova fase, o atrativo conta com profissionais extremamente preparados. E promete não perder de vista seu compromisso com a verdade, informando com responsabilidade, credibilidade e precisão. Uma responsabilidade enorme, e que exige um esforço continuo. Para o jornalista Kléber do Val, que participou da primeira fase do projeto, há 25 anos, e que hoje volta ao telejornal nessa nova etapa, o momento é único. “É um momento histórico para o Sistema Caratinga de Comunicação. Por que não dizer para Caratinga também. O TJS foi uma referência em termos de jornais televisivos. Foi o primeiro jornal de TV feito na

região. Fiz parte da primeira equipe do jornal e agora estou de volta, com a responsabilidade de fazer o editorial do jornal. A coluna de opinião vai ficar por minha conta. Sinto-me um jovem, lembrando aquele tempo que se foi, de tantas lembranças, e me sinto cheio de energia, para fazer esse trabalho de novo, agora diferente. Mas com o mesmo espírito. É o espírito de participação, de fazer parte da história de Caratinga, e poder, quem sabe, contribuir um pouquinho para o jornalismo da cidade”.

Emoção parecida viveu a jornalista Graziela Ângelo, primeira apresentadora do telejornal. Presente ao evento, Graziela destacou o significado do TJS para ela. “O tempo passa, e quando eu faço as contas eu até estranho. Isso me faz voltar no início dos anos 90, quando o TJS foi ao ar pela primeira vez. Fico muito feliz em poder participar deste momento agora. Tenho um carinho enorme pelo telejornal, assim

como eu acho que toda a comunidade tem. Foi o primeiro telejornal que Caratinga viu, produzindo matérias dos assuntos que acontecem aqui e na região, e só posso desejar sucesso, e que o TJS encontre a sua identidade, e que consiga matar essa saudade, que eu acho que todos estão dele.”

A reinauguração na noite desta segunda-feira (29/05), na sede da emissora, Rua Radialista Hamilton Macedo, bairro Limoeiro, em Caratinga, contou com a presença de autoridades, funcionários, ex-funcionários, parceiros e outros convidados. Todos marcaram presença no coquetel especial de lançamento do jornal. Houve a exibição de depoimentos de pessoas que contribuíram com a história do noticiário e de personalidades que apoiam o novo projeto, a exemplo do diretor geral da Unec TV, Eugênio Maria Gomes, que não pode estar presente por se encontrar em viagem a trabalho, mas que deixou gravado um depoimento destacando o significado do momento para a comunicação regional.

Uma das presenças ilustres foi a do prefeito de Caratinga, Wellington Moreira de Oliveira. “Importante para Caratinga, principalmente em razão do projeto está sendo idealizado por uma emissora aberta, e com o apoio da UNEC TV. Ficamos satisfeitos por readquirir tudo aquilo que se perdeu no passado e Caratinga só tem a agradecer. A população sentia a falta do TJS. Todos os dias, naquele mesmo horário, já estávamos acostumados a ver as notícias de Caratinga e região. Tenho certeza que o povo de Caratinga está muito satisfeito e agradecido às duas emissoras que possibilitaram o reaparecimento do telejornal.”

O empresário Ary Soares, presidente da Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC), foi um dos maiores anunciantes do telejornal e gostou muito de novidade. “Para nós da ACIC, e também como empresário, é uma boa a volta do TJS, jornal de muita audiência. Fomos clientes por 12 anos e estamos satisfeitos com o retorno. Podem contar com o nosso apoio. Estaremos juntos. Parabéns à FUNEC e ao Humberto Luiz pela retomada.”

Responsável pelo design e por todo o projeto dos novos cenários, a arquiteta Ana Marta Ligeiro também marcou presença e falou sobre o que a inspirou. “Buscamos implantar um cenário moderno, de olhar futurista, que se se identifica com a cidade e com a notícia”.

Parceira no projeto, a FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga, juntamente com a UNEC TV, está disponibilizando uma equipe de profissionais, jornalistas, produtores e técnicos; e auxiliando na produção de conteúdos, com os quadros de Esportes, apresentado pelo jornalista Leo Baião; o Momento no Campo, conduzido pelo repórter André Chalabi; e o ‘Crônicas do Cotidiano’, apresentado pelo professor Eugênio Maria Gomes. Para a diretora de jornalismo da TV SISTEC e apresentadora do telejornal, Fernanda Freitas, o apoio da Fundação Educacional de Caratinga é fundamental para esse retomada. “O apoio da FUNEC foi a mola propulsora para a volta do TJS. Sem esse apoio não conseguiríamos. A UNEC TV, o UNEC, todo o apoio que nós temos recebido através do professor Eugênio, Solange Araújo, professor Antônio Fonseca, e todos vocês da UNEC TV, que tem sido fundamentais para a gente conseguir concretizar esse sonho. Eu agradeço imensamente todos vocês, que tem nos dado apoio incondicional em todos os sentidos”.

Já a diretora da UNEC TV, Solange Araújo, desatacou a satisfação com o momento especial. “Eu vejo com muita satisfação esse retorno. Jornal tradicional. Com a equipe capacitada para levar a informação para todas as casas de Caratinga e região. Uma televisão aberta e todo esse diferencial. Nós estamos apostando no sucesso do TJS e nessa parceria entre a Fundação Educacional de Caratinga e o Sistema Caratinga de Comunicação”.

O diretor-geral do Sistema Caratinga de Comunicação, Humberto Luiz Salustiano Costa, lembrou-se da importância da união criada entre FUNEC e TV SISTEC. “Essa união a serviço dessa causa, com profissionais qualificados, somando-se a nossa competente e dedicada equipe capitaneada pela talentosa e dinâmica jornalista Fernanda Freitas, não tem medido esforços para manter sempre vivo o ideal maior dos nossos saudosos companheiros Eurico Gade e George Gade. Reverenciamos nesse ensejo suas memórias, tendo a certeza que nas linhas etéreas do infinito onde se encontram estão zelando pelo nosso trabalho.”

Encerrando, o reitor do UNEC, Centro Universitário de Caratinga, que também é diretor-executivo da FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga, professor Antônio Fonseca da Silva, destacou a importância do momento e da união entre duas instituições tão importantes para Caratinga. “Para a FUNEC e a UNEC TV é motivo de muita alegria e de muita satisfação poder estar junto com esse telejornal, que vai atender a toda a região, tenho certeza, com muita qualidade. São duas instituições muito importantes para Caratinga. Juntas, mostram ainda mais força, com a união de novas pessoas e o surgimento de novas ideias. Podem trabalhar no sentido de levar para o nosso telespectador uma programação de qualidade. Vejo com muitos bons olhos e a instituição, recebeu isso com muita alegria. Agradeço pela oportunidade de trabalharmos juntos.”

O TJS irá ao ar de segunda a sexta, às 19h, com reprise às 22h30, pela TV SISTEC. Todo o conteúdo também é disponibilizado nas redes sociais e no site da emissora: http://www.tvsistec.com.br/