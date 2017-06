Homem é preso com maconha, crack e cocaína

PINGO D’ÁGUA – A Polícia Militar prendeu na manhã de ontem, Clebérson Cristiano Dias Fagundes, 25 anos. O suspeito foi detido quando estava no acampamento Chico Mendes, em Pingo D’água. Durante a ocorrência foram apreendidos maconha, crack e cocaína.

Clebérson, que já tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e roubo, saiu da cadeia no início do ano e estava no acampamento Chico Mendes. Depois de denúncias que ele estaria traficando drogas constantemente, os militares o localizaram. Ele tentou fugir, mas foi abordado com uma sacola contendo 56 buchas de maconha, oito pedras de crack, duas cápsulas com cocaína e R$ 4,00.

Clebérson assumiu a propriedade das drogas e disse que estava traficando desde que saiu da cadeia. Ele foi preso e conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.