Vítima baleada durante tentativa de assalto

DA REDAÇÃO – Um homem, 35 anos, foi baleado durante tentativa de assalto registrada na estrada que liga o Povoado do Galho a Bom Jesus do Galho. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (30).

Por volta das 21h30, a Polícia Militar recebeu ligação da própria vítima, que já estava no hospital Aminas, em Bom Jesus do Galho. Uma guarnição foi até o hospital e conversou com a vítima, tendo ela relatado que tinha acabado de sair da casa de sua sogra, no Povoado do Galho, e seguia junto de sua esposa para Bom Jesus do Galho em seu Celta. O homem comentou que durante o percurso foi surpreendido por duas motocicletas. Em determinado momento, uma das motos ficou à frente do Celta. Em seguida, a outra moto emparelhou ao lado do carro e o piloto disse ‘perdeu, perdeu’ e apontou uma arma de fogo. Segundo a vítima, antes mesmo do autor proferir novamente ‘perdeu’, foram efetuados dois disparos, que atingiram seu braço esquerdo e tórax. Ela não soube precisar as características dos autores, pois era noite e o local é ermo.

A esposa da vítima disse que o fato aconteceu muito rápido, que somente ouviu os estampidos e que seu marido acelerou o carro, deixando os autores para trás.

O médico que atendeu a vítima constatou três perfurações no braço esquerdo e uma no lado esquerdo do tórax. A vítima foi encaminhada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e encontrou um projétil debaixo do banco do motorista e outro do lado de fora do veículo, próximo a porta traseira.

A PM fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.