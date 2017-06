Mistério em São Domingos das Dores

Atualização da notícia

Na manhã de hoje, um corpo foi encontrado no córrego do Tatu, zona rural de São Sebastião do Anta. Segundo sargento Roberto, trata-se do cadáver de Dionata. A equipe do DIÁRIO está no local e acompanha os trabalhos da PM e perícia técnica da Polícia Civil.

Jovem está desaparecido e moto que ele tomou emprestada foi encontrada incendiada. Família teme pelo pior

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Dionata Deividy Gonçalves Ribeiro, 21 anos, está desaparecido desde a segunda-feira (29/05). A última vez que ele foi visto, estava na companhia de sua irmã. Apenas a moto que o rapaz pegou emprestada foi encontrada, mas tinha sido incendiada. A ocorrência foi registrada em São Domingos das Dores.

Luiz Carlos Ribeiro, 42 anos, pai de Dionata, procurou a Polícia Militar e disse que por volta das 19h de segunda-feira (29), o filho estava em São Domingos das Dores na companhia da irmã, mas que ele não voltou para casa, já que reside no Córrego dos Bentos, zona rural do município. Conforme Ana Carolina, irmã do jovem, eles queriam ir para casa, mas Dionata saiu e não disse para onde iria.

Familiares disseram que tomaram conhecimento que ainda na noite de segunda-feira, Dionata teria pegado uma motocicleta emprestada e seguido para São Sebastião do Anta. Na mesma data uma moto foi encontrada incendiada na zona rural de São Sebastião do Anta, sendo averiguado que está é a moto que Dionata tomou emprestada.

Os militares efetuaram buscas, mas não encontraram o jovem. A família suspeita que alguém possa ter matado Dionata, pois ele não tem o hábito de se ausentar sem dar notícias. Segundo os familiares, Dionata é usuário de drogas e já foi preso por envolvimento com o tráfico ilícito de drogas.

Ontem, os bombeiros militares também participaram das buscas, pois receberam a informação de que um corpo foi visto boiando num rio daquela região.

Até o final dessa edição, Dionata não tinha sido encontrado.