Pedras de crack e pinos com cocaína apreendidos no Santa Cruz

CARATINGA – Na noite desta terça-feira (30), a Polícia Militar apreendeu seis pedras de crack e onze pinos com cocaína na Rua Jorge Teixeira Siqueira, Bairro Santa Cruz. Um menor, 16, foi conduzido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante patrulhamento, os militares foram informados que um adolescente estaria vendendo drogas nas proximidades do Conjunto Habitacional. O denunciante passou as características do suspeito e também disse que ele esconderia as drogas em um matagal, ao lado de uma quadra.

A equipe da PM foi ao local, mas ao perceber a chegada da viatura, o menor tentou correr, mas foi contido. Durante abordagem, os policiais encontraram seis pedras de crack.

Os militares vistoriaram o lote próximo a quadra e encontraram onze pinos com cocaína. O menor disse que pagou 580 reais pelos entorpecentes e que eles foram adquiridos no ‘Morro da Antena’.

O menor foi levado para Delegacia de Polícia Civil.