Máfia Azul Inhapim realiza campanha para tratamento de Túlio

Jovem teve graves sequelas em virtude de acidente ocorrido em de dezembro de 2016

INHAPIM– A Máfia Azul de Inhapim foi idealizada a partir do interesse de jovens da cidade para a necessidade de se fundar uma torcida organizada, haja vista o grande número de cruzeirenses espalhados pela região. O objetivo da vai além de viagens e excursões para acompanhar o time, venda dos produtos e do programa de sócio torcedor, trazendo um olhar especial para o social.

Por isso, a equipe trabalha em uma campanha em busca de recursos para o tratamento do jovem Túlio Vinícius de Oliveira, que teve graves sequelas em virtude de um acidente automobilístico ocorrido no dia 17 de dezembro de 2016. A família espera arrecadar o montante necessário para um tratamento com células tronco na Tailândia.

“Nosso propósito caminha junto com a esperança de melhora do quadro clínico do nosso guerreiro Túlio, uma vez que após esse tratamento, ele tem totais condições de sorrir de novo e readquirir todos os seus movimentos perdidos naquele fatídico acidente. Acreditamos que sermos solidários é andar numa estrada de duas mãos. É ter uma responsabilidade mútua, onde todos buscamos um interesse em comum, cada qual se sinta na obrigação moral de oferecer seu apoio e estender sua mão. Ser solidário é questão de atitude”, disse Dirley Marcos de Assis, presidente da Máfia Azul Inhapim.

Para contribuir, será rifado um agasalho com a marca Máfia Azul Inhapim e uma pizza gigante com refrigerante. A rifa tem o valor de R$ 5 e pode ser adquirida na Barbearia Assis, Edcell Celulares, Realce Confecções e Casa do Agricultor, bem como com os torcedores do município de Inhapim. Toda a arrecadação será encaminhada à família de Túlio. “Ajude-nos a ajudar. Máfia Azul Inhapim. #ACidadeÉNossa”, ressaltou Dirley.

Mais Informações pelos seguintes contatos: (33) 98426-9908 (André), (33) 98457-6032 (Dirley), (33) 99122-9930 (Dudu), (33) 98417-8465 (Diego) e (33) 98431-0477 (Marciano) ou pelo Facebook: @MafiaInhapim.