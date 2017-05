Copa Distrital segue com excelente média de gols

Pela categoria Aspirantes, São João do Jacutinga goleou por 11 a 0 a Amatonense

CARATINGA – A 33ª edição da Copa Distrital, competição promovida pela Prefeitura de Caratinga, tem sido marcada por excelente média de gols. Nesta quinta rodada, que foi disputada no domingo (25), foram marcados 72 gols, média de 4,5 por partida. O destaque foi o time de Aspirantes do São João do Jacutinga, que venceu a Amatonense por 11 a 0.

A edição deste ano conta com 16 equipes e é disputada nas categorias Aspirantes e Titulares.

Local: São João do Jacutinga

Aspirantes: São João do Jacutinga 11 x 0 Amatonense

Titulares: São João do Jacutinga 5 x 1 Amatonense

Local: Sapucaia

Aspirantes: América de Sapucaia 0 x 0 Vila Nova de Sapucaia

Titulares: América de Sapucaia 2 x 1 Vila Nova de Sapucaia

Local: Patrocínio

Aspirantes: Força Jovem Patrocínio 1 x 0 EC Patrocínio

Titulares: Força Jovem Patrocínio 1 x 7 EC Patrocínio

Local: Santo Antônio do Manhuaçu

Aspirantes: Santo Antônio 4 x 3 América de Santa Efigênia

Titulares: Santo Antônio 2 x 6 América de Santa Efigênia

Local: Guanabara

Aspirantes: Guanabara 0 x 4 EC Dom Lara

Titulares: Guanabara 1 x 3 EC Dom Lara

Local: Santa Luzia

Aspirantes: Palmeiras de Santa Luzia 4 x 0 Atlético dos Campinhos

Titulares: Palmeiras de Santa Luzia 1 x 3 Atlético dos Campinhos

Local: Suíço

Aspirantes: Suíço 1 x 0 União do Lage

Titulares: Suíço 3 x 2 União do Lage

Local: Santa Efigênia

Aspirantes: Palmeiras de Santa Efigênia 2 x 1 Associação Quatro Encruzilhadas

Titulares: Palmeiras de Santa Efigênia 2 x 1 Associação Quatro Encruzilhadas