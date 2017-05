Pira olímpica dos Jogos Escolares de Minas Gerais é acesa em Caratinga

CARATINGA – Até o dia 3 de junho, Caratinga sedia a etapa Microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, maior e o mais importante programa esportivo-social de Minas Gerais e faz parte do Programa Estruturador do Governo do Estado. A abertura do JEMG 2017 foi realizada nesta segunda-feira (29), no Ginásio Poliesportivo do Limoeiro, em Caratinga. A cerimônia contou com a participação de diversas autoridades, entre elas, o vice-prefeito e secretário de Saúde de Caratinga, Giovanni Corrêa, a secretária de Educação, Marlete Pereira dos Santos, o superintendente de Cultura e Esportes, Clayton Rocha e a diretora da Superintendência Regional de Ensino, Landislene Gomes Ferreira. 39 escolas, representando vinte e um municípios da região, fizeram o desfile de apresentação das delegações.

Na etapa Microrregional de Caratinga, as equipes competem nas modalidades de futsal, handebol, vôlei e xadrez. Os municípios participantes desta etapa são: Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Dom Cavati, Entre Folhas, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipanema, Piedade de Caratinga, Pingo D’Água, Pocrane, Santa Bárbara do Leste, São Domingos das Dores, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Taparuba, Tarumirim e Ubaporanga.

Após o juramento dos atletas, Giovanni Corrêa declarou oficialmente a abertura do JEMG 2017. Os jogos acontecem nos ginásios do América Futebol Clube, da UNEC 2, Poliesportivo do Bairro Limoeiro e Colégio Estadual. A cerimônia foi encerrada com a entrada de uma atleta carregando a tocha e em seguida acendendo a pira olímpica.

O superintendente de Cultura e Esportes, Clayton Rocha, falou sobre a importância da etapa Microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais ser realizada em Caratinga. “Além de trazer uma movimentação em termos de atletas, adolescentes e estudantes de escolas de outros municípios, vem trazer movimentação no nosso comércio, que é importante também para nós”. O objetivo do Superintendente é trazer os eventos esportivos para a cidade. Clayton ressaltou que a etapa Regional do JEMG também será disputada no Município, quando Caratinga receberá entre os dias 10 e 15 de julho, mais de dois mil atletas de escolas da região leste do estado. Para a realização dos jogos, a Prefeitura de Caratinga realizou obras de reforma no Poliesportivo.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga