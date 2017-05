CBH-Caratinga convoca autoridades para discutir o Saneamento Básico

Seminário de Saneamento reunirá municípios, especialistas, órgãos reguladores e entidades financiadoras para tratar sobre a implantação dos Planos Municipais de Saneamento Básico

CARATINGA – O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH-Caratinga) promove, a partir das 08h30 de amanhã, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Caratinga, a primeira edição do Seminário de Saneamento Básico. O evento reunirá representantes dos municípios que compõem a bacia, especialistas, órgãos reguladores e entidades financiadoras para esclarecer dúvidas frequentes entre os gestores municipais em reação à implantação efetiva das ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

A fim de contribuir para a formação dos gestores municipais ligados aos serviços de saneamento, o encontro será marcado por palestras como: Panorama do Saneamento Básico na Bacia do Rio Caratinga, as dificuldades na elaboração do PMSB, prestação e regulação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e o Pós-PMSB: como colocar em prática.

SANEAMENTO EM FOCO

Por ter entre os principais problemas ambientais o lançamento de esgoto não tratado nos cursos d´água, o CBH-Caratinga investiu quase R$ 3 milhões no financiamento dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) de 23 municípios da bacia. O PMSB traça, através de um diagnóstico sobre a situação dos serviços ligados ao saneamento básico no município, diretrizes para que, em curto, médio e longo prazo, sejam sanados problemas envolvendo os quatro eixos do serviço: abastecimento de água, tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta e destinação de resíduos sólidos. Além de ser uma ferramenta importante para os administradores municipais, o plano é uma exigência legal e pré-requisito para a solicitação de recursos federais destinados a obras de saneamento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

08h30 – Credenciamento e café

09h30 – Abertura e fala das autoridades presentes

10h30 – Palestra: Panorama do Saneamento Básico na Bacia do Rio Caratinga – Alessandro Loreto – FUNEC

11h20 – Debates e Perguntas

12h – Almoço

14h – Palestra: Dificuldades na elaboração do PMSB – Edson Azevedo – SAAE

14h30 – Palestra: Pós-PMSB: como colocar em prática – Sérgio Abucater – FUNASA

15h20 – Coffee Break

15h40 – Palestra: Prestação e regulação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário – Elbert Figueira – Arsae

16h30 – Debates e Perguntas

17h – Encerramento

SERVIÇO:

Data: 1º de junho

Local: Câmara de Vereadores de Caratinga

Endereço: Rua Raul Soares – nº 145 – Centro de Caratinga

Horário: a partir das 08h30