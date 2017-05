Evento foi destinado a alunos dos cursos de Licenciatura do UNEC e professores das redes Estadual e Municipal de ensino

CARATINGA – Em tempos de constante mudança e evolução, é fundamental está sempre se reciclando, buscando se aperfeiçoar, o aprimoramento. Na universidade não é diferente. É necessário entender os desafios e os anseios dos acadêmicos nos dias atuais. Uma missão que deve ser constante.

E é com esse propósito que o Centro Universitário de Caratinga promoveu seu ‘XIV Repensando a Prática e Oferecendo alternativas’. O evento foi realizado na noite de sexta-feira (26), no auditório Celso Simões Caldeira, Unidade I da instituição, e destinado a alunos dos cursos de Licenciatura e professores das Redes Municipal e Estadual de ensino. A iniciativa foi tida como fundamental na busca por soluções para os novos desafios que se apresentam no setor. A ideia é repensar métodos e práticas de ensino.

Para Priscila Carvalho, aluna do 5º período do curso de Letras a experiência é muito válida. “Em relação à prática docente é uma proposta de melhoria do aprendizado. É um evento interessante para todos os profissionais da área. Hoje existe uma exigência muito maior. É necessário que os profissionais se atualizem. Busquem novas alternativas, para desenvolver melhor as práticas e envolver mais os alunos.”

Já o acadêmico Brender Emerick Pereira, também aluno do 5º período de Letras, vai além. Brender crê que a iniciativa é fundamental para propor ideias e avanços no que diz respeito ao ensino e ao aprendizado. “Podemos refletir nossas práticas como educador, como professor, para melhorar cada dia mais. O aluno precisa e quer ser valorizado pelo professor. E através dessa iniciativa ele começa a pensar em suas práticas e outras ações da sua vida profissional. Com isso, vamos construindo juntos o conhecimento.”

A professora de Química do curso de Engenharia Civil e Ambiental, Marialice Trigo Miranda, fez uma palestra ‘Contextualizado o Ensino da Física, da Química e da Matemática no Ensino Fundamental’. “São disciplinas que estão interligadas e eu tentei passar a minha experiência, como professora nesse contexto. Quando o aluno busca tais experiências, isso contribui e muito na sua formação. Muitos estudantes acham alguns conteúdos desnecessários. Nosso desafio é torná-los atraentes.”

Foram promovidas peças teatrais apresentadas pelos próprios acadêmicos. A ideia é mostrar que mesmo, às vezes, sem todos os recursos de um laboratório, tanto a Química, quanto outras disciplinas podem ser trabalhadas de um jeito simples e criativo, sem deixar de contribuir para o aprendizado.

A professora Geralda Rocha é coordenadora do projeto ‘Repensando a Prática e Oferecendo Alternativas’ e vibra com o trabalho. “O projeto existe há 14 anos e foi pensado e criado para que as alunas convidassem as professoras das escolas onde elas faziam estágios a comparecer e oferecer temas que elas gostariam que fossem tratados na busca pela atualização. Daí o nome ‘Repensando a Prática e Oferecendo Alternativa’. A partir desse tema são oferecidas novas maneiras de se trabalhar em sala de aula.”

A coordenadora falou ainda dos desafios impostos pela tecnologia na era moderna. “Estamos com a TV e a Internet que nos desafiam no dia a dia. Muitas vezes o aluno chega à sala de aula sabendo mais sobre determinado assunto do que o próprio professor. Temos que estar sempre atentos a isso. Às vezes tais ferramentas são nossos algozes. Não podemos deixar isso acontecer.”