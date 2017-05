Missa em comemoração aos 100 anos do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora

Celebração acontece na noite de hoje, no pátio da Maternidade

CARATINGA – Às 19h de hoje, dom Emanuel Messias de Oliveira, bispo diocesano de Caratinga e presidente da mesa diretora do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, presidirá a celebração eucarística, no pátio da Maternidade do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O momento, que será aberto a toda a população, marcará o encerramento das comemorações do 1º Centenário do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

A instituição que tem como missão servir com amor, empenho e sustentabilidade, priorizando a vida, foi criada em 24 de maio de 1917, com o nome de Hospital Nossa Senhora das Dores, e deve seu início a pessoas batalhadoras, como as senhoras Isabel Vieira e Arminda Moreira e aos médicos Júlio Guilhon, Joaquim Meira, Raymundo Luiz e Artur Alvim que atendiam a população mais necessitada.

Registros históricos dão conta que inicialmente o Hospital funcionava em uma casa adaptada, na antiga Rua do Comércio, hoje Rua Princesa Isabel. A mudança do nome para Nossa Senhora Auxiliadora é atribuída a Dª Isabel Vieira, irmã de Dom Modesto e ex-aluna salesiana. Monsenhor Rocha, personagem de grande importância na história religiosa e social de Caratinga, também tem papel fundamental na história do HNSA. Segundo relatos, ele teria mobilizado grandes campanhas para a construção do “novo” hospital, no local onde funciona hoje, ainda na década de 1910.

Desde o seu surgimento, ao longo destes cem anos, o HNSA tem se dedicado a superar todas as dificuldades comuns aos hospitais filantrópicos, procurando investir em tecnologia e recursos humanos a fim de oferecer à comunidade o melhor em serviços de saúde.

Dom Emanuel lembra que na celebração, no momento do ofertório, toda a população de Caratinga poderá colaborar com o Hospital. “Para o ofertório dessa missa, vamos pedir que o povo, e está sendo avisado em todas as igrejas da cidade, leve alimentos não perecíveis. Aqueles que quiserem fazer uma oferta em dinheiro, a gente vai receber e reverter para a compra de remédios. E nós sabemos que o povo vai fazer uma ótima coleta”, disse.

Para o bispo, celebrar os cem anos de existência do HNSA é reconhecer a ação de Deus guiando sua história e o fazendo resistir a todos os obstáculos. “Completando seus 100 anos de auxílio e zelo pela saúde da população mais carente, não poderíamos deixar, neste Ano Mariano, de agradecer a intercessão eficaz da Mãe do Salvador, padroeira do nosso Hospital sob o título de Nossa Senhora Auxiliadora”.